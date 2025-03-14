Tuyển Thực tập sinh Le & Tran Trial Lawyers làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Le & Tran Trial Lawyers
- Hồ Chí Minh: 28A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 1 Triệu
Nhập liệu và cập nhật các thông tin kế toán vào phần mềm Xero, bao gồm các giao dịch tài chính, hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi.
Kiểm tra và theo dõi các chứng từ kế toán, đảm bảo tất cả các dữ liệu được nhập vào hệ thống chính xác và kịp thời.
Đảm bảo dữ liệu kế toán luôn chính xác, đầy đủ và tuân thủ các quy định của công ty.
Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có khả năng sử dụng máy tính và phần mềm văn phòng (Excel, Word).
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm Full-time từ T2-T6
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Xero hoặc các phần mềm kế toán khác.
Cẩn thận và tỉ mỉ
Tại Le & Tran Trial Lawyers Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp.
Được đào tạo về phần mềm Xero.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Le & Tran Trial Lawyers
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
