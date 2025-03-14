Tuyển Thực tập sinh Le & Tran Trial Lawyers làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 1 Triệu

Le & Tran Trial Lawyers
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Le & Tran Trial Lawyers

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Le & Tran Trial Lawyers

Mức lương
1 - 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 28A Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Hoàn Kiếm, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 1 Triệu

Nhập liệu và cập nhật các thông tin kế toán vào phần mềm Xero, bao gồm các giao dịch tài chính, hóa đơn, phiếu thu, phiếu chi.
Kiểm tra và theo dõi các chứng từ kế toán, đảm bảo tất cả các dữ liệu được nhập vào hệ thống chính xác và kịp thời.
Đảm bảo dữ liệu kế toán luôn chính xác, đầy đủ và tuân thủ các quy định của công ty.

Với Mức Lương 1 - 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3,4 tất cả các ngành.
Có khả năng sử dụng máy tính và phần mềm văn phòng (Excel, Word).
Ưu tiên ứng viên có thể đi làm Full-time từ T2-T6
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng phần mềm Xero hoặc các phần mềm kế toán khác.
Cẩn thận và tỉ mỉ

Tại Le & Tran Trial Lawyers Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 1.000.000 - 1.300.000 VNĐ/tháng.
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong môi trường chuyên nghiệp.
Được đào tạo về phần mềm Xero.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Le & Tran Trial Lawyers

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Le & Tran Trial Lawyers

Le & Tran Trial Lawyers

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 284/9 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.HCM

