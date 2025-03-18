Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC
- Hồ Chí Minh: Số 11 đường 08, KDC Vĩnh Lộc, P. Bình Hưng Hoà B, Bình Tân, Quận Bình Tân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Photo giấy tờ theo yêu cầu của BGĐ và TP;
Cấp phát đồng phục, balo...;
Nhận và chuyển tiếp các bưu phẩm đến và đi;
Thực hiện một số công việc khác theo yêu cầu của quản lý;
Hỗ trợ kinh doanh: Theo dõi, đôn đốc Trình dược viên gửi hợp đồng dán poster, in ấn bảng báo giá, chương trình quảng cáo,...
Trả thưởng theo đúng quy định công ty.
Các công việc khác theo sắp xếp của quản lý.
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC TÂM DƯỢC
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

