Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: DD14 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Tìm kiếm, cung cấp checklist (influencer, PR article, KOLs...) theo yêu cầu của bộ phận marketing

Tìm kiếm các thương hiệu bán hàng tốt/top brand trên TikTok/Shopee/Lazada

Liên hệ trao đổi để kết nối brand hợp tác với các KOCs/KOLs/Channels của công ty

Quản lý hàng mẫu xuất & nhập và giao & nhận từ brand

Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp tất cả chuyên ngành.

Có thể làm full time từ T2-T7 (9H00-18H00)

Nhanh nhạy và nắm bắt được tâm lý người dùng, xu hướng người dùng, trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok,...

Thái độ trung thực, chịu khó học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ Cấp Thực Tập: 3.000.000/ Tháng

Được đánh giá lên nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập

Được cung cấp thiết bị làm việc

BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của nhà nước sau khi lên chính thức.

