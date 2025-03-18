Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: DD14 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tìm kiếm, cung cấp checklist (influencer, PR article, KOLs...) theo yêu cầu của bộ phận marketing
Tìm kiếm các thương hiệu bán hàng tốt/top brand trên TikTok/Shopee/Lazada
Liên hệ trao đổi để kết nối brand hợp tác với các KOCs/KOLs/Channels của công ty
Quản lý hàng mẫu xuất & nhập và giao & nhận từ brand
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc vừa tốt nghiệp tất cả chuyên ngành.
Có thể làm full time từ T2-T7 (9H00-18H00)
Nhanh nhạy và nắm bắt được tâm lý người dùng, xu hướng người dùng, trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok,...
Thái độ trung thực, chịu khó học hỏi

Tại CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ Cấp Thực Tập: 3.000.000/ Tháng
3.000.000/ Tháng
Được đánh giá lên nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập
Được cung cấp thiết bị làm việc
BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của nhà nước sau khi lên chính thức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE

CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: DD14 Bach Ma Street, Ward 15, District 10, HCM City

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

