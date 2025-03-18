Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 4 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE
- Hồ Chí Minh: DD14 Bạch Mã, Phường 15, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu
Tìm kiếm, cung cấp checklist (influencer, PR article, KOLs...) theo yêu cầu của bộ phận marketing
Tìm kiếm các thương hiệu bán hàng tốt/top brand trên TikTok/Shopee/Lazada
Liên hệ trao đổi để kết nối brand hợp tác với các KOCs/KOLs/Channels của công ty
Quản lý hàng mẫu xuất & nhập và giao & nhận từ brand
Hỗ trợ các công việc khác theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể làm full time từ T2-T7 (9H00-18H00)
Nhanh nhạy và nắm bắt được tâm lý người dùng, xu hướng người dùng, trên các nền tảng mạng xã hội Facebook, Tiktok,...
Thái độ trung thực, chịu khó học hỏi
Tại CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE Thì Được Hưởng Những Gì
3.000.000/ Tháng
Được đánh giá lên nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập
Được cung cấp thiết bị làm việc
BHXH, nghỉ lễ, nghỉ phép theo quy định của nhà nước sau khi lên chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STARS COMMERCE
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
-
