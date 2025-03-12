Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 4 Triệu

Mức lương Đến 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 36 Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5, Quận 5

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 4 Triệu

Quay dựng video tiktok 80%: Quay, dựng, xử lý video theo yêu cầu

Hỗ trợ lên nội dung quay dựng video tiktok 20%: Hỗ trợ lên ý tưởng, biên tập nội dung quay dựng.

Hỗ trợ lên ý tưởng, nhận content thực hiện quay dựng video

Hỗ trợ source hình ảnh (nếu có)

Nhận yêu cầu công việc, báo cáo công việc

Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đang học đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông...

Có kiến thức về các nền tảng MXH đặc biệt Tiktok

Quay phim, chụp ảnh, quay dựng tiktok

Sáng tạo, chịu khó

Quyền lợi

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 3.500.000 VNĐ

Thời gian làm việc từ Thứ 2 – Thứ 6

Cơ hội trở thành nhân sự chính thức và ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Các chế độ phúc lợi khác như khám sức khỏe, may đồng phục, 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ theo luật định

Môi trường làm việc: hỗ trợ, chuyên nghiệp, thân thiện.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA

