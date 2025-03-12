Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 4 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
Mức lương
Đến 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 36 Tăng Bạt Hổ, Phường 12, Quận 5, Quận 5
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 4 Triệu
Quay dựng video tiktok 80%: Quay, dựng, xử lý video theo yêu cầu
Hỗ trợ lên nội dung quay dựng video tiktok 20%: Hỗ trợ lên ý tưởng, biên tập nội dung quay dựng.
Hỗ trợ lên ý tưởng, nhận content thực hiện quay dựng video
Hỗ trợ source hình ảnh (nếu có)
Nhận yêu cầu công việc, báo cáo công việc
Với Mức Lương Đến 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đang học đại học chuyên ngành Marketing, truyền thông...
Có kiến thức về các nền tảng MXH đặc biệt Tiktok
Quay phim, chụp ảnh, quay dựng tiktok
Sáng tạo, chịu khó
Quyền lợi
Có kiến thức về các nền tảng MXH đặc biệt Tiktok
Quay phim, chụp ảnh, quay dựng tiktok
Sáng tạo, chịu khó
Quyền lợi
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 3.500.000 VNĐ
Thời gian làm việc từ Thứ 2 – Thứ 6
Cơ hội trở thành nhân sự chính thức và ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Các chế độ phúc lợi khác như khám sức khỏe, may đồng phục, 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ theo luật định
Môi trường làm việc: hỗ trợ, chuyên nghiệp, thân thiện.
Thời gian làm việc từ Thứ 2 – Thứ 6
Cơ hội trở thành nhân sự chính thức và ký HĐLĐ, tham gia BHXH, BHYT, BHTN; Các chế độ phúc lợi khác như khám sức khỏe, may đồng phục, 12 ngày phép/năm, nghỉ lễ theo luật định
Môi trường làm việc: hỗ trợ, chuyên nghiệp, thân thiện.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DKRA VEGA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI