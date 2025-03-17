Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
Ngày đăng tuyển: 17/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 24C Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu

Đăng Bài tuyển dụng => Tìm kiếm ứng viên phù hợp yêu cầu job cần tuyển
Nhận CV ,Sơ vấn trao đổi công việc,chế độ , hỗ trợ nộp HS phỏng vấn
Thực hiện các công việc liên quan đến tạo nguồn và báo cáo công việc hằng ngày

Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có định hướng mảng Nhân sự - Quản trị nguồn nhân lực; Tuyển dụng
Siêng năng chăm chỉ và chịu học hỏi.
Có thể thực tập TỪ 6 THÁNG.
Có laptop cá nhân để làm việc.
Thực tập full time hoặc tối đa chỉ đc off 2 buổi/tuần

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 1,300,000VND - 4,500,000 + THƯỞNG SỐ TUYỂN DỤNG
Công ty cung cấp sim + điện thoại + công cụ tuyển dụng
Được training đầy đủ trong quá trình thực tập
Được hỗ trợ con dấu học tập
Lộ trình thăng tiến rõ ràng từ vị trí thực tập có thể lên nhân viên chính thức (Level 1,2,3 -> thử việc - chính thức)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 17 đường Đào Duy Từ, Khu phố Đông A, Phường Đông Hòa, Thành phố Dĩ An, Tỉnh Bình Dương, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

