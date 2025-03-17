Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 5 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
Mức lương
1 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 24C Phan Đăng Lưu, Bình Thạnh, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 5 Triệu
Đăng Bài tuyển dụng => Tìm kiếm ứng viên phù hợp yêu cầu job cần tuyển
Nhận CV ,Sơ vấn trao đổi công việc,chế độ , hỗ trợ nộp HS phỏng vấn
Thực hiện các công việc liên quan đến tạo nguồn và báo cáo công việc hằng ngày
Với Mức Lương 1 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có định hướng mảng Nhân sự - Quản trị nguồn nhân lực; Tuyển dụng
Siêng năng chăm chỉ và chịu học hỏi.
Có thể thực tập TỪ 6 THÁNG.
Có laptop cá nhân để làm việc.
Thực tập full time hoặc tối đa chỉ đc off 2 buổi/tuần
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng: 1,300,000VND - 4,500,000 + THƯỞNG SỐ TUYỂN DỤNG
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GREEN SPEED Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
