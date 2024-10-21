Tuyển Thực tập sinh Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 61 Phổ Quang, Phường 2, Tân Bình, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Nhập liệu văn bản. Hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng các dự án số hóa Bốc mẫu và kiểm tra, so sánh đối chiếu các thông tin so với tài liệu gốc, ghi nhận thông tin dữ liệu đúng hoặc sai vào file mẫu có sẵn Kiểm đếm số lượng, khối lượng đã làm, thiết lập thống kê theo mẫu có sẵn Thực hiện các công việc khác nếu có yêu cầu.

Nhập liệu văn bản.

Hỗ trợ công tác kiểm soát chất lượng các dự án số hóa

Bốc mẫu và kiểm tra, so sánh đối chiếu các thông tin so với tài liệu gốc, ghi nhận thông tin dữ liệu đúng hoặc sai vào file mẫu có sẵn

Kiểm đếm số lượng, khối lượng đã làm, thiết lập thống kê theo mẫu có sẵn

Thực hiện các công việc khác nếu có yêu cầu.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm. - Sinh viên năm cuối Cao đẳng/Đại học các ngành Quản lý chất lượng, Quản lý công nghiệp, văn thư lưu trữ, Quản trị kinh doanh hoặc các ngành tương tự.

- Ứng viên chờ bằng hoặc chứng chỉ chuyên ngành Văn thư Lưu trữ, có kiến thức tốt về các nghiệp vụ văn thư lưu trữ - Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực. - Có kĩ năng giao tiếp, thiết lập mối quan hệ. - Chăm chỉ, năng động và nhiệt tình trong công việc. - Sử dụng thành thạo tin học văn phòng.

Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Fulltime: 200.000/8h/ngày (Đạt định mức công việc)

- Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, sáng tạo. - Tham gia vào tất cả các buổi đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, kỹ năng mềm của công ty. - Hỗ trợ tài liệu và dấu mộc công ty làm báo cáo thực tập. - Được hưởng trợ cấp theo năng lực. - Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thực tập. - Thời gian làm việc từ thứ 2 – Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Đầu tư Thương mại và Phát triển Công nghệ FSI - CN HCM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin