Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 19 đường 24a, Phường An Phú, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nghiên cứu từ khóa (keyword), tối ưu nội dung website.

- Viết Content theo chủ đề và keyword được đề ra.

- Phân tích và tìm kiếm các từ khóa được nhiều người quan tâm để thu hút lượng truy cập đến website.

- Các công việc khác theo yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có laptop cá nhân

- Có hiểu biết căn bản về SEO: SEO Onpage, Offpage, ...

- Từng tiếp xúc, sử dụng, thao tác quản trị website (đặc biệt Wordpress)

- Biết thao tác và sử dụng Canva cơ bản

- Hiểu cơ bản về nội dung, công cụ hỗ trợ SEO

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ thực tập

- Làm việc trong môi trường thân thiện, hòa đồng, sếp vui tính

- Được sử dụng các công cụ AI hiện đại nhất

- Được đào tạo:

+ Về insight, search intern, ..

+ Phân tích website, hiểu biết về Social media và content.

+ Cách lên kế hoạch SEO Onpage và Offpage cho 1 dự án SEO

+ Các kỹ năng giao tiếp với khách hàng và làm việc nhóm

+ Phương pháp thiết lập báo cáo và theo dõi các đầu mục công việc một cách logic

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG FASTCONS

