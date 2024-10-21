Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁC BIỆT LÀ TẤT CẢ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thiết kế 2D, 3D

Số lượng 5

Mô tả công việc:

Thiết kế các hình ảnh nhận diện thương hiệu Thiết kế các ấn phẩm, hình ảnh sản phẩm, dựng phim 2D, 3D theo yêu cầu Retouch hình ảnh của các nhà phân phối, đối tác của Austramilk Hỗ trợ chụp ảnh sản phẩm đơn giản (nếu có) Thực hiện các công việc digital khác theo hướng dẫn của leader

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu:

Sử dụng được các phần mềm và các công cụ thiết kế Có tư duy sáng tạo, khả năng phân tích nội dung thiết kế, truyền tải ý tưởng và thẩm mỹ tốt. Giao tiếp tốt, đạo đức tốt, chủ động học hỏi và cập nhật kiến thức. Chăm chỉ, cẩn thận, chịu được áp lực công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁC BIỆT LÀ TẤT CẢ Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ phí thực tập 1 triệu + hỗ trợ 1 suất cơm trưa tương đương 1 triệu/ tháng = 2 triệu. Thưởng theo thành quả và năng lực, tổng thụ nhập 4 triệu- 5 triệu (theo năng lực) Được hướng dẫn sử dụng công cụ AI content Được đào tạo bài bản về Digital Marketing (ads, seo, content, design, editor...) Nếu làm tốt, ra trường sẽ được nhận làm tại Austramilk vn Đặc biệt sẽ có phần thưởng bất ngờ (ngoài lương) nếu có ý tưởng hay, đóng góp nhiều và hoàn thành công việc xuất sắc

Thời gian: Từ thứ 2 đến hết sáng thứ 7

Ứng viên gửi CV ứng tuyển, đính kèm (nếu có) Portfolio, Behance về các sản phẩm đã từng thiết kế, sáng tạo.

Ib mình để nhận JD nhé, rất mong được anh/chị/bạn giới thiệu đến các nhân sự tiềm năng, đang có nhu cầu tìm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN KHÁC BIỆT LÀ TẤT CẢ

