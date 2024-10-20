Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS
- Hồ Chí Minh: 156 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Chương Trình Tour Nội Địa (Ngôn Ngữ Tiếng Anh) cho đối tác Nhật Bản & Canada.
- Cập nhật Dịch Vụ Nhà Hàng, Khách Sạn 4 sao, 5 sao
- Thiết kế Bảng Giá Tour Nội Địa và Quốc Tế.
- Thực hiện chương trình Teambuilding.
- Kịch bản Gala cho doanh nghiệp tại HCM
- Thiết kế Hình Ảnh chương trình Tour + Teambuilding + Gala (Canva)
- Lấy và Gởi mail doanh nghiệp (email Marketing).
- Vé tham quan Nội Địa/ Quốc Tế + Xe Inbound & Outbound.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
+ Ưu tiên ứng viên sắp tốt nghiệp ngành Du lịch.
+ Kỹ năng lắng nghe, hòa đồng, có kĩ năng làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS Thì Được Hưởng Những Gì
- Sau thời gian thực tập Tốt sẽ trở thành NHÂN VIÊN CHÍNH THỨC của công ty.
- Hỗ trợ chi phí sau khi hoàn thành Đúng sản phẩm được giao.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRAVEL TRACKS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
