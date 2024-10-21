Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 152, đường số 16, KDC Vạn Phúc, phường Hiệp Bình Phước, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Mô tả công việc:

Phục vụ và vệ sinh : Bưng nước cho khách, giữ gìn vệ sinh quán, và đảm bảo không gian quán luôn sạch sẽ, gọn gàng và set up quán khi có sự kiện. Hỗ trợ pha chế ( khi cần thiết ) : Hỗ trợ pha chế đồ uống theo yêu cầu, đảm bảo chất lượng và đúng tiêu chuẩn. Hỗ trợ hoàn tất quy trình booking sự kiện tại quán : hướng dẫn khách điền form đăng ký, giải đáp các thắc mắc của khách,... Đảm bảo vận hành thiết bị: check các dụng cụ, thiết bị tại quán như loa, tivi, cổng kết nối thiết bị,...xem có hư hỏng gì không, các thiết bị có tương thích với các thiết bị kết nối của khách hay không,... Hỗ trợ các công tác truyền thông sự kiện : hỗ trợ công tác quay, chụp, tạo content cho các buổi sự kiện hoặc các chương trình tìm kiếm khách hàng. Thời gian làm việc: 7h - 16h ( nghỉ trưa 1 tiếng từ 11h - 12h ) Địa điểm làm việc: 152 đường 16, Khu đô thị Vạn Phúc, Phường Hiệp Bình Chánh, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm làm việc:

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu công việc:

Thực tập tối thiểu 3 tháng Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc. Biết sử dụng các thiết bị điện tử và sẵn sàng hướng dẫn khách hàng khi cần. Kỹ năng làm việc nhóm tốt, chịu khó, trung thực, cẩn thận và có trách nhiệm. Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc tại các quán cà phê, nhà hàng hoặc môi trường tương tự

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:

Thu nhập: 3tr/tháng Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện và sáng tạo. Cơ hội học hỏi, phát triển kỹ năng trong lĩnh vực F&B và các mảng liên quan khác. Được hỗ trợ ăn uống, có chính sách thưởng và các phúc lợi hấp dẫn khác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TT

