Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thời trang An Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 Triệu

Mức lương 25 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 284/5 Lũy Bán Bích, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP. HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor

- Chụp ảnh sản phẩm bằng điện thoại (kết hợp với người mẫu hoặc dàn, trải sản phẩm) nhằm quảng bá sản phẩm thương hiệu đến với đối tượng khách hàng.

- Xử lý hậu kỳ hình ảnh chụp để tạo ra sản phẩm hoàn thiện.

- Phối hợp với các phòng ban/bộ phận liên quan để xây dựng và phát triển hình ảnh sản phẩm.

- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Yêu Cầu Công Việc

- Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp dưới 01 năm, có khả năng làm việc full-time trong vòng 03 - 06 tháng.

- Có kiến thức về lĩnh vực thời trang, thường xuyên cập nhật xu hướng mới.

- Có hiểu biết về bố cục, ánh sáng, màu sắc, tỉ lệ, phối cảnh.

- Tỉ mỉ, chỉn chu, có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ họa.

- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thời trang An Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: 2.500.000/tháng và dấu mộc thực tập.

- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của VM STYLE.

- Cơ hội đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, học hỏi nhiều kỹ năng cần thiết phát triển bản thân.

- Định hướng phát triển sự nghiệp, được tham gia vào các chương trình nội bộ của công ty.

- Ưu đãi (voucher) dành riêng cho nhân viên khi mua hàng trên toàn bộ hệ thống VM STYLE.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang An Việt

