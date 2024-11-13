Tuyển Photographer/Video Editor Công ty TNHH Thời trang An Việt làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 3 Triệu

Công ty TNHH Thời trang An Việt
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
Công ty TNHH Thời trang An Việt

Photographer/Video Editor

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Photographer/Video Editor Tại Công ty TNHH Thời trang An Việt

Mức lương
25 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 284/5 Lũy Bán Bích, Hòa Thạnh, Tân Phú, TP. HCM, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương 25 - 3 Triệu

- Chụp ảnh sản phẩm bằng điện thoại (kết hợp với người mẫu hoặc dàn, trải sản phẩm) nhằm quảng bá sản phẩm thương hiệu đến với đối tượng khách hàng.
- Xử lý hậu kỳ hình ảnh chụp để tạo ra sản phẩm hoàn thiện.
- Phối hợp với các phòng ban/bộ phận liên quan để xây dựng và phát triển hình ảnh sản phẩm.
- Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 25 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp dưới 01 năm, có khả năng làm việc full-time trong vòng 03 - 06 tháng.
- Có kiến thức về lĩnh vực thời trang, thường xuyên cập nhật xu hướng mới.
- Có hiểu biết về bố cục, ánh sáng, màu sắc, tỉ lệ, phối cảnh.
- Tỉ mỉ, chỉn chu, có thẩm mỹ tốt về hình ảnh, đồ họa.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thời trang An Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Phụ cấp: 2.500.000/tháng và dấu mộc thực tập.
- Cơ hội trở thành nhân viên chính thức của VM STYLE.
- Cơ hội đào tạo về nghiệp vụ chuyên môn, học hỏi nhiều kỹ năng cần thiết phát triển bản thân.
- Định hướng phát triển sự nghiệp, được tham gia vào các chương trình nội bộ của công ty.
- Ưu đãi (voucher) dành riêng cho nhân viên khi mua hàng trên toàn bộ hệ thống VM STYLE.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thời trang An Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thời trang An Việt

Công ty TNHH Thời trang An Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 284/5 Lũy Bán Bích, Phường Hòa Thạnh, Quận Tân Phú, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

