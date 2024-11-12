Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty TNHH Peroma Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 25 - 3 Triệu

Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 12/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 14/11/2024
Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam

Mức lương
25 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Long An: Lô A1

- 1, KCN Tân Kim, Kp Tân Phước, TT. Cần Giuộc, Cần Giuộc

Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Với Mức Lương 25 - 3 Triệu

Hỗ trợ xây dựng định mức,tiêu chuẩn kỹ thuật bao bì, bảng vẽ, quy cách đóng gói bao bì
-Hỗ trợ xây dựng hướng dẫn đóng gói, quy cách, đóng thùng, xếp pallet thành phẩm
-Phối hợp xử lý các sự cố bao bì về công nghệ, vận hành trong sản xuất
- Thực hiện công việc theo sự điều động phân công và báo cáo công việc cho trưởng phòng RD

Với Mức Lương 25 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa, Sinh, Dược, Công nghệ thực phẩm và các ngành liên quan
Có khả năng phân tích, ghi nhớ và kiểm soát vấn đề.
Trung thực và chăm chỉ có thái độ làm việc chuyên nghiệp.
Mong muốn gắn bó với công ty lâu dài

Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
cơ hội thăng tiến
Hỗ trợ con dấu công .
Phụ cấp cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Peroma Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Lô A1-1 KCN Tân Kim, Khu phố Tân Phước, Thị Trấn Cần Giuộc, Huyện Cần Giuộc,Tỉnh Long An, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

