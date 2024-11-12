Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty TNHH Peroma Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 25 - 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Mức lương
25 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Long An: Lô A1
- 1, KCN Tân Kim, Kp Tân Phước, TT. Cần Giuộc, Cần Giuộc
Mô Tả Công Việc Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Với Mức Lương 25 - 3 Triệu
Hỗ trợ xây dựng định mức,tiêu chuẩn kỹ thuật bao bì, bảng vẽ, quy cách đóng gói bao bì
-Hỗ trợ xây dựng hướng dẫn đóng gói, quy cách, đóng thùng, xếp pallet thành phẩm
-Phối hợp xử lý các sự cố bao bì về công nghệ, vận hành trong sản xuất
- Thực hiện công việc theo sự điều động phân công và báo cáo công việc cho trưởng phòng RD
Với Mức Lương 25 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa, Sinh, Dược, Công nghệ thực phẩm và các ngành liên quan
Có khả năng phân tích, ghi nhớ và kiểm soát vấn đề.
Trung thực và chăm chỉ có thái độ làm việc chuyên nghiệp.
Mong muốn gắn bó với công ty lâu dài
Có khả năng phân tích, ghi nhớ và kiểm soát vấn đề.
Trung thực và chăm chỉ có thái độ làm việc chuyên nghiệp.
Mong muốn gắn bó với công ty lâu dài
Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo
cơ hội thăng tiến
Hỗ trợ con dấu công .
Phụ cấp cơm trưa
cơ hội thăng tiến
Hỗ trợ con dấu công .
Phụ cấp cơm trưa
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI