Tuyển Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm Công ty TNHH Peroma Việt Nam làm việc tại Long An thu nhập 25 - 3 Triệu

Mức lương 25 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Long An: Lô A1 - 1, KCN Tân Kim, Kp Tân Phước, TT. Cần Giuộc, Cần Giuộc

Nghiên cứu và phát triển (R&D) mỹ phẩm

Hỗ trợ xây dựng định mức,tiêu chuẩn kỹ thuật bao bì, bảng vẽ, quy cách đóng gói bao bì

-Hỗ trợ xây dựng hướng dẫn đóng gói, quy cách, đóng thùng, xếp pallet thành phẩm

-Phối hợp xử lý các sự cố bao bì về công nghệ, vận hành trong sản xuất

- Thực hiện công việc theo sự điều động phân công và báo cáo công việc cho trưởng phòng RD



Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Hóa, Sinh, Dược, Công nghệ thực phẩm và các ngành liên quan

Có khả năng phân tích, ghi nhớ và kiểm soát vấn đề.

Trung thực và chăm chỉ có thái độ làm việc chuyên nghiệp.

Mong muốn gắn bó với công ty lâu dài

Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, sáng tạo

cơ hội thăng tiến

Hỗ trợ con dấu công .

Phụ cấp cơm trưa

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Peroma Việt Nam

