Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập 5 - 10 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 5 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 35 Vạn Phúc, Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội, Ba Đình - Hải Phòng - Bắc Giang ...và 3 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 5 - 10 Triệu

Trực tiếp tham gia công tác tuyển dụng các vị trí khối văn phòng và LĐPT tại Hà Nội,... thông qua việc:

các vị trí khối văn phòng và LĐPT tại Hà Nội

+ Tìm kiếm, tạo nguồn ứng viên đa kênh để thu hút ứng viên tiềm năng;

+ Tư vấn, giải đáp các vấn đề thắc mắc của ứng viên;

+ Xây dựng nội dung tuyển dụng trên Tiktok, Page FB từng địa phương

+ Xây dựng kịch bản tuyển dụng cho HR, Vận hành kho

+Liên hệ phỏng vấn và setup phỏng vấn trực tiếp ứng viên;

+ Phỏng vấn/sơ vấn ứng viêc

Với Mức Lương 5 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Nam/Nữ, độ tuổi từ 2002 – 2004, Tốt nghiệp/đang chờ bằng Đại học ưu tiên các chuyên ngành Quản trị Nguồn nhân lực, Quản trị Kinh doanh..;

+ Đam mê và mong muốn phát triển bản thân với Nghề Nhân sự

+ Tinh tế, khéo léo, khả năng kết nối tốt;

+ Ham học hỏi; Khả năng tự học hỏi tốt nâng cao kiến thức, chuyên môn nghiệp vụ và các kỹ năng đáp ứng yêu cầu công việc;

+ Phẩm chất tốt, có trách nhiệm và chịu áp lực cao trong công việc.

+Có máy tính cá nhân phục vụ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

+ Mức lương từ 5.000.000 - 12.000.000đ.

+ Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, được quan sát, tìm hiểu sâu công việc của vị trí phụ trách.

+ Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cánhân, nhóm.

+ Cơ hội trở thành nhân viên chính thức tại công ty sau 6 - 12 tháng thực tập

+ Môi trường trẻ trung, năng động, đa bản sắc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin