Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/08/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/09/2025
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Lô N Khu Công Nghiệp, Đạo Đức, Bình Xuyên, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Phụ trách công tác TẠO NGUỒN vị trí Lao động phổ thông (tài xế, nhân viên giao hàng, nhân viên kho): đăng bài tuyển dụng trên các nền tảng mạng xã hội và jobsite để thu về tệp ứng viên phù hợp với vị trí tuyển dụng được phân công.
vị trí Lao động phổ thông (tài xế, nhân viên giao hàng, nhân viên kho)
Liên hệ ứng viên để trao đổi tính chất công việc, yêu cầu của công ty.... thông qua ứng dụng được công ty cung cấp
Phân tích, đánh giá và báo cáo hiệu quả công tác tuyển dụng hằng tuần với leader.
Xử lý các công việc phát sinh liên quan đến Tuyển dụng theo sự sắp xếp của quản lý.
Phụ trách, hỗ trợ Mảng EB (Employer Branding): Có cơ hội học hỏi về Mảng EB khi được phụ trách, hỗ trợ lên ý tưởng thực hiện các nội dung trên các nền tảng TikTok, Facebook.
Tìm kiếm các ý tưởng hấp dẫn với người dùng, tăng khả năng tiếp cận Website + Fanpage.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đang theo học hoặc đã tốt nghiệp các chuyên ngành liên quan đến Quản trị nhân sự, Kinh doanh, Marketing,...
Có kiến thức cơ bản về quản trị nhân sự, tuyển dụng.
Nắm vững các kỹ năng giao tiếp, ứng xử, xử lý tình huống.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, ham học hỏi, có tinh thần trách nhiệm cao.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thực tập tại các bộ phận nhân sự.
Có máy tính cá nhân phục vụ công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thực tập: 2.500.000đ - 4.000.000đ
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo bài bản, được quan sát, tìm hiểu sâu công việc của vị trí phụ trách.
Có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân qua các thử thách cá nhân, nhóm.
Được làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển.
Hỗ trợ dấu thực tập khi kết thúc khóa thực tập > 3 tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà GHTK Building - Số 8 Phạm Hùng, Mễ Trì, Từ Liêm, Hà Nội

