Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà MIPEC, 229 Tây Sơn, Đống Đa, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Nhận hồ sơ thanh toán, kiểm tra thông tin thanh toán

- Thanh toán các chi phí: điện thoại, internet, ...

- Nhận/cấp VPP cho các phòng ban

- Hỗ trợ xử lý giấy tờ văn phòng

- Đóng gói, cấp phát đồng phục

- Làm các công việc khác liên quan đến văn phòng theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ưu tiên có kinh nghiệm tại các vị trí công việc liên quan lĩnh vực Hành chính, Văn phòng

- Tác phong làm việc nhanh nhẹn, trung thực, có trách nhiệm, có ý thức tự giác, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt.

- Kỹ năng tin học văn phòng tốt, quản lý thời gian, giao tiếp tốt

- Kỹ năng excel, word thành thạo

- Có laptop cá nhân

Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: Từ 2.000.000 VND

- Cơ hội: Được cân nhắc luân chuyển nghiệp vụ giữa các bộ phận để phát triển chuyên môn;

- Đồng nghiệp: Mội trường làm việc chuyên nghiệp, năng động. Làm việc trong môi trường Startup năng động, 9x trẻ trung;

- Thời gian làm việc linh động phù hợp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Giao Hàng Nhanh Pro Company

