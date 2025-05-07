Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
- Hà Nội: Corner Stone Building, số 16, Phan Chu Trin, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 2 Triệu
Tham gia vào quá trình tuyển dụng: đăng tuyển, sàng lọc ứng viên, liên hệ hẹn phỏng vấn theo sự phân công của Leader
Hỗ trợ gọi điện mời phỏng vấn, tham gia phỏng vấn và support CV cho các bạn Recruitment Executive.
Tham gia vào quá trình xây dựng fanpage, group tuyển dụng
Hỗ trợ các hoạt động EB
Làm thủ tục nhận việc cho nhân viên
Rà soát hồ sơ, hợp đồng...
Với Mức Lương 2 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có hiểu biết và đam mê ngành Nhân Sự
Có mong muốn gắn bó
Đáp ứng thời gian fulltime từ thứ 2 - thứ 6
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) Thì Được Hưởng Những Gì
Được đào tạo bài bản về kiến thức và kỹ năng tuyển dụng thực chiến
Lộ trình thăng tiến lên các vị trí chính thức
Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp hòa đồng, tôn trọng sự khác biệt
Tham dự các khóa đào tạo nội bộ, internal sale dành riêng cho nhân viên công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
