Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THỰC PHẨM VÀ GIẢI KHÁT VIỆT NAM (VFBS) làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 2 Triệu

Mức lương 2 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Corner Stone Building, số 16, Phan Chu Trin, Hoàn Kiếm, Quận Hoàn Kiếm

Thực tập sinh

Tham gia vào quá trình tuyển dụng: đăng tuyển, sàng lọc ứng viên, liên hệ hẹn phỏng vấn theo sự phân công của Leader

Hỗ trợ gọi điện mời phỏng vấn, tham gia phỏng vấn và support CV cho các bạn Recruitment Executive.

Tham gia vào quá trình xây dựng fanpage, group tuyển dụng

Hỗ trợ các hoạt động EB

Làm thủ tục nhận việc cho nhân viên

Rà soát hồ sơ, hợp đồng...

Yêu Cầu Công Việc

Là sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường của các trường Đại học, Cao đẳng ngành Nhân sự hoặc các ngành liên quan...

Có hiểu biết và đam mê ngành Nhân Sự

Có mong muốn gắn bó

Đáp ứng thời gian fulltime từ thứ 2 - thứ 6

Quyền Lợi

Hỗ trợ chi phí thực tập 2M/ tháng

Được đào tạo bài bản về kiến thức và kỹ năng tuyển dụng thực chiến

Lộ trình thăng tiến lên các vị trí chính thức

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, đồng nghiệp hòa đồng, tôn trọng sự khác biệt

Tham dự các khóa đào tạo nội bộ, internal sale dành riêng cho nhân viên công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển

