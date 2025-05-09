Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS làm việc tại Hà Nội thu nhập 5 - 6 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS
Mức lương
5 - 6 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 138B Giảng Võ, Ba Đình, Quận Ba Đình
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 5 - 6 Triệu
- Nhập và quản lý data ứng viên.
- Liên hệ ứng viên hẹn lịch phỏng vấn.
- Hỗ trợ công tác đăng tuyển, tạo nguồn ứng viên.
- Hỗ trợ các công việc hồ sơ giấy tờ liên quan.
Với Mức Lương 5 - 6 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS Thì Được Hưởng Những Gì
- Nếu hoàn thành công việc tốt có thể ký HĐ học việc và HĐ chính thức.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN VCLASS
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
