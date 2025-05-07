Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Đào tạo HRH Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Mức lương 2 - 5 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 72B Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu

Lên Content tuyển dụng trên FB/Tiktok

Sàng lọc hồ sơ ứng viên

Thông báo lịch phỏng vấn

Chốt Deal

Báo cáo công việc

Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của quản lý

Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên Cao đẳng trở lên các chuyên ngành

Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên đi làm được đào tạo

Nhanh nhẹn, tư duy tốt

Trung thực, thật thà

Tin học văn phòng tốt

Có Laptop cá nhân

Tại Công ty TNHH Đào tạo HRH Academy Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 2-5tr/tháng

Được tham gia học các chương trình đào tạo nghề HR chuyên sâu miễn phí

Trà + Cafe miễn phí

Các chính sách khác theo thỏa thuận

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đào tạo HRH Academy

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.