Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Đào tạo HRH Academy làm việc tại Hà Nội thu nhập 2 - 5 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Đào tạo HRH Academy
Mức lương
2 - 5 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 72B Nguyễn Khang, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 2 - 5 Triệu
Lên Content tuyển dụng trên FB/Tiktok
Sàng lọc hồ sơ ứng viên
Thông báo lịch phỏng vấn
Chốt Deal
Báo cáo công việc
Các công việc chuyên môn khác theo yêu cầu của quản lý
Với Mức Lương 2 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên Cao đẳng trở lên các chuyên ngành
Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên đi làm được đào tạo
Nhanh nhẹn, tư duy tốt
Trung thực, thật thà
Tin học văn phòng tốt
Có Laptop cá nhân
Không yêu cầu kinh nghiệm, ứng viên đi làm được đào tạo
Nhanh nhẹn, tư duy tốt
Trung thực, thật thà
Tin học văn phòng tốt
Có Laptop cá nhân
Tại Công ty TNHH Đào tạo HRH Academy Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập từ 2-5tr/tháng
Được tham gia học các chương trình đào tạo nghề HR chuyên sâu miễn phí
Trà + Cafe miễn phí
Các chính sách khác theo thỏa thuận
Được tham gia học các chương trình đào tạo nghề HR chuyên sâu miễn phí
Trà + Cafe miễn phí
Các chính sách khác theo thỏa thuận
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Đào tạo HRH Academy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
