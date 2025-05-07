Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 5 Triệu

Mức lương 3 - 5 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Xuân La, Tây Hồ, Quận Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 5 Triệu

Cùng team xây dựng, kiểm duyệt và tối ưu nội dung học thuật của các khóa học trên nền tảng Eduza.

Làm việc trực tiếp với giảng viên để tư vấn, hỗ trợ xây dựng khung chương trình giảng dạy chất lượng, bám sát xu hướng học online.

Phối hợp với bộ phận sản xuất nội dung để đảm bảo bài giảng chuẩn chỉ cả về mặt chuyên môn lẫn hình ảnh.

Nghiên cứu, cập nhật và đề xuất cải tiến phương pháp học tập phù hợp với từng nhóm đối tượng học viên.

Theo dõi chất lượng khóa học sau khi triển khai và đưa ra báo cáo định kỳ.

Với Mức Lương 3 - 5 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Sư phạm, Giáo dục, Ngôn ngữ hoặc các ngành liên quan.

Ưu tiên bạn có thể làm việc fulltime

Có tư duy hệ thống, logic, khả năng trình bày mạch lạc.

Yêu thích lĩnh vực giáo dục và công nghệ giáo dục (EdTech).

Có kỹ năng giao tiếp, làm việc nhóm, tinh thần học hỏi và chủ động.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm viết học liệu hoặc từng cộng tác ở các nền tảng học trực tuyến.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương thực tập theo năng lực và thời gian làm việc.

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau thời gian thực tập.

Được training kỹ năng biên soạn học liệu, hiểu rõ quy trình xây dựng khóa học số.

Tham gia miễn phí tất cả các khóa học trên nền tảng Eduza.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo với đội ngũ CBNV đầy nhiệt huyết. Chế độ du lịch hàng năm và tham gia các hoạt động teambuilding, sự kiện công ty, tiệc mặn ngọt,….

Thời gian làm việc: T2-T7 (T7 nghỉ cách tuần). Buổi sáng: 8h-12h, buổi chiều: 13h30-17h30

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VĂN HOÁ VIỆT

