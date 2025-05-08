Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa B11D Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Hỗ trợ lắp đặt, cấu hình và kiểm tra vận hành hệ thống máy tính, mạng nội bộ, thiết bị văn phòng (máy in, máy tính, máy scan, màn hình tương tác, v.v.).

Tham gia sửa chữa, bảo trì định kỳ thiết bị CNTT theo kế hoạch hoặc khi có yêu cầu.

Phối hợp cùng đội ngũ kỹ thuật triển khai các dự án lắp đặt hệ thống mạng, server, camera giám sát,...

Hỗ trợ cài đặt phần mềm, hệ điều hành Windows/Linux và cấu hình các thiết bị mạng cơ bản (modem, router, switch).

Thực hiện các công việc kỹ thuật khác theo sự phân công và hướng dẫn từ trưởng nhóm/bộ phận.

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Là sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Kỹ thuật máy tính, Mạng máy tính hoặc các ngành liên quan.

Có kiến thức cơ bản về phần cứng máy tính, thiết bị văn phòng, hệ thống mạng LAN/WAN, hệ điều hành Windows/Linux.

Có khả năng sử dụng công cụ cài đặt, lắp đặt thiết bị cơ bản.

Tinh thần học hỏi, chăm chỉ, cẩn thận và có trách nhiệm trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ lương cứng: 3.000.000 VNĐ/tháng.

Phụ cấp ăn trưa.

Quà tặng nhân dịp Lễ, Tết, Sinh nhật.

Tham gia các chương trình du lịch, nghỉ dưỡng hằng năm cùng công ty.

Được đào tạo bài bản về kỹ thuật lắp đặt, vận hành thiết bị CNTT bởi đội ngũ kĩ sư giàu kinh nghiệm.

Cơ hội phát triển kỹ năng thực tế, mở rộng kiến thức chuyên ngành.

Môi trường làm việc trẻ trung, năng động Cơ hội phát triển:

Sau 03 tháng thực tập, ứng viên sẽ được đánh giá toàn diện về năng lực, thái độ và hiệu quả công việc, sẽ được review lên nhân viên chính thức với chế độ tốt và lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH VÀ CÔNG NGHỆ HƯNG PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.