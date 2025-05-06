Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
- Hà Nội: 83 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu
Tổng hợp và Thống kê dữ liệu sản phẩm
Theo dõi và báo cáo tồn kho, luân chuyển hàng hóa giữa nhà máy – kho – cửa hàng
Phối hợp với chuyên viên kế toán lập báo cáo kinh doanh định kỳ: doanh thu, hiệu suất SKU, hiệu quả cửa hàng
Phối hợp bộ phận marketing phân tích chiến dịch, chi phí – hiệu quả, tỷ lệ chuyển đổi
Phân tích dữ liệu chuyên sâu theo 5 khối: sản phẩm, hàng hóa, kho, doanh thu, dữ liệu báo cáo
Hỗ trợ xây dựng công cụ báo cáo tự động bằng Google Sheets / Data Studio
Cảnh báo dữ liệu bất thường (hàng chậm bán, lệch tồn kho, doanh số giảm...) và đề xuất xử lý
Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo Google Sheets / Excel (pivot table, lookup, filter, dashboard cơ bản...)
Có khả năng tổng hợp & phân tích dữ liệu logic, cẩn thận, chính xác
Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, bán lẻ hoặc thương mại điện tử
Có kiến thức hoặc từng sử dụng các phần mềm như KiotViet, Nhanh.vn, các nền tảng TMĐT… là một lợi thế
Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì
Môi trường thời trang trẻ trung – năng động – được học hỏi chuyên sâu các nghiệp vụ chuyên môn
Có cơ hội tham gia vào các dự án phân tích dữ liệu thực tế
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI