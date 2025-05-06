Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 2 Triệu

Mức lương 1 - 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 83 Nguyễn Khang, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Tổng hợp và Thống kê dữ liệu sản phẩm

Theo dõi và báo cáo tồn kho, luân chuyển hàng hóa giữa nhà máy – kho – cửa hàng

Phối hợp với chuyên viên kế toán lập báo cáo kinh doanh định kỳ: doanh thu, hiệu suất SKU, hiệu quả cửa hàng

Phối hợp bộ phận marketing phân tích chiến dịch, chi phí – hiệu quả, tỷ lệ chuyển đổi

Phân tích dữ liệu chuyên sâu theo 5 khối: sản phẩm, hàng hóa, kho, doanh thu, dữ liệu báo cáo

Hỗ trợ xây dựng công cụ báo cáo tự động bằng Google Sheets / Data Studio

Cảnh báo dữ liệu bất thường (hàng chậm bán, lệch tồn kho, doanh số giảm...) và đề xuất xử lý

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên có thể làm toàn thời gian, sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp các chuyên ngành Thống kê, Toán học, Khoa học Dữ liệu, Kinh tế, Công nghệ Thông tin hoặc các chuyên ngành liên quan.

Thành thạo Google Sheets / Excel (pivot table, lookup, filter, dashboard cơ bản...)

Có khả năng tổng hợp & phân tích dữ liệu logic, cẩn thận, chính xác

Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực thời trang, bán lẻ hoặc thương mại điện tử

Có kiến thức hoặc từng sử dụng các phần mềm như KiotViet, Nhanh.vn, các nền tảng TMĐT… là một lợi thế

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi kỹ năng xử lý dữ liệu chuyên sâu, báo cáo quản trị cấp cao

Môi trường thời trang trẻ trung – năng động – được học hỏi chuyên sâu các nghiệp vụ chuyên môn

Có cơ hội tham gia vào các dự án phân tích dữ liệu thực tế

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Thời Trang MELYA.vn

