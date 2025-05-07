Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN G làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Sử dụng và có kinh nghiệm HTML5, javascript, CSS3, jQuery, responsive layout.

Phát triển giao diện người dùng (UI) bằng VueJS hoặc React.

Phối hợp với đội ngũ backend và thiết kế để đảm bảo sản phẩm hoàn thiện;

Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng nhóm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN G Thì Được Hưởng Những Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu

Có hỗ trợ dành cho thực tập sinh và hưởng các chế độ Lễ, Tết theo quy chế của Công ty

Tham gia các khóa học đào tạo của Công ty dành riêng cho nhân viên

Hỗ trợ dấu đóng thực tập

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN G

