Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN G làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN G
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa Gold Tower, 275 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Sử dụng và có kinh nghiệm HTML5, javascript, CSS3, jQuery, responsive layout.
Phát triển giao diện người dùng (UI) bằng VueJS hoặc React.
Phối hợp với đội ngũ backend và thiết kế để đảm bảo sản phẩm hoàn thiện;
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của trưởng nhóm
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN G Thì Được Hưởng Những Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, được đào tạo từ đầu
Có hỗ trợ dành cho thực tập sinh và hưởng các chế độ Lễ, Tết theo quy chế của Công ty
Tham gia các khóa học đào tạo của Công ty dành riêng cho nhân viên
Hỗ trợ dấu đóng thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THANH TOÁN G
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
