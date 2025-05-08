Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 200000 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty Cổ Phần Salemall
Mức lương
100000 - 200000 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu
Nhập hàng và đóng gói đơn hàng sách tại kho số 32, Ngõ 1 phố Ngoạ Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Hỗ trợ sắp xếp kho
Cộng tác viên theo buổi (trong giờ hành chính)
Quy trình phỏng vấn: 01 vòng online
Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Giới tính: Nam (ưu tiên ứng viên ở gần kho)
Đáp ứng làm thời vụ
Làm theo buổi sáng hoặc chiều - trong giờ hành chính
Sức khoẻ tốt, ưu tiên sinh viên hoặc shipper vì thời gian linh hoạt
Tại Công ty Cổ Phần Salemall Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 120.000đ/ buổi (4 tiếng) + thưởng theo số lượng đơn hàng
Môi trường làm việc văn minh, khoa học
Chế độ du lịch/ team building cùng công ty
Có cơ hội được học miễn phí khóa học unica
Cơ hội được làm việc trong công ty edtech thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn
Thời gian làm việc: linh hoạt
Địa điểm làm việc: tại kho số 32, Ngõ 1 phố Ngoạ Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Salemall
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
