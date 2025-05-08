Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ Phần Salemall làm việc tại Hà Nội thu nhập 100000 - 200000 Triệu

Mức lương 100000 - 200000 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 247 Cầu Giấy, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu

Nhập hàng và đóng gói đơn hàng sách tại kho số 32, Ngõ 1 phố Ngoạ Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Hỗ trợ sắp xếp kho

Cộng tác viên theo buổi (trong giờ hành chính)

Quy trình phỏng vấn: 01 vòng online

Với Mức Lương 100000 - 200000 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam (ưu tiên ứng viên ở gần kho)

Đáp ứng làm thời vụ

Làm theo buổi sáng hoặc chiều - trong giờ hành chính

Sức khoẻ tốt, ưu tiên sinh viên hoặc shipper vì thời gian linh hoạt

Tại Công ty Cổ Phần Salemall Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 120.000đ/ buổi (4 tiếng) + thưởng theo số lượng đơn hàng

Môi trường làm việc văn minh, khoa học

Chế độ du lịch/ team building cùng công ty

Có cơ hội được học miễn phí khóa học unica

Cơ hội được làm việc trong công ty edtech thuộc top các công ty hàng đầu Việt Nam, sản phẩm nhân văn

Thời gian làm việc: linh hoạt

Địa điểm làm việc: tại kho số 32, Ngõ 1 phố Ngoạ Long, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Salemall

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin