Tuyển Thực tập sinh Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 3 Triệu

Mức lương 3 - 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Lâm Viên, số 107A Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 3 Triệu

Thực hiện rà soát, in ấn và trình ký, lưu trữ Hợp đồng của Khách hàng.

Bàn giao Hợp đồng, thực hiện công tác lưu trữ hợp đồng ký với nhà đầu tư của Công ty.

Hướng dẫn, tiếp nhận, phân loại hồ sơ của khách hàng sau đó chuyển cho các bộ phận liên quan.

Lưu trữ dữ liệu hệ thống, lưu trữ Hợp đồng đã ký của Khách hàng.

Hoàn thành hệ thống báo cáo theo yêu cầu.

Phối hợp tham gia triển khai các Chương trình vận hành theo quy định.

Các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng phòng.

Với Mức Lương 3 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới ra trường các chuyên ngành Tài chính ngân hàng, Đầu tư, Kinh tế, Quản trị chất lượng hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.

Kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống cơ bản.

Sử dụng MS Office (Word, Excel, Power point), các ứng dụng Google Workplace cơ bản.

Có tinh thần trách nhiệm trong công tiên quyết.ng việc.

Chăm chỉ, cần thận và trung thực.

Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp: 3.000.000VND/tháng.

Hỗ trợ dấu mộc xác nhận quá trình thực tập.

Môi trường làm việc năng động, sáng tạo.

Được đào tạo nâng cao kĩ năng trong quá trình làm việc.

Có cơ hội phát triển và thăng tiến trong nghề nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư EMIR

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.