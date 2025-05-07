Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Chuẩn bị trước đào tạo (phòng học, trang thiết bị học tập...)
Quản lý lớp trong khi học (hỗ trợ điểm danh, phát công cụ học tập, nhận xét, đánh giá nhân viên)
Công tác sau đào tạo (kiểm soát danh sách lớp học, giáo cụ sau khi học...)
Hướng dẫn xây dựng tài liệu, slide, phương pháp đứng lớp….
Các công tác khác được cấp trên giao phó
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước
Được hướng dẫn về công việc
Được trải nghiệm thực tế công việc
Hỗ trợ xăng xe: 1.000.000 đồng/tháng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
