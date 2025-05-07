Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 126 - 136 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Chuẩn bị trước đào tạo (phòng học, trang thiết bị học tập...)

Quản lý lớp trong khi học (hỗ trợ điểm danh, phát công cụ học tập, nhận xét, đánh giá nhân viên)

Công tác sau đào tạo (kiểm soát danh sách lớp học, giáo cụ sau khi học...)

Hướng dẫn xây dựng tài liệu, slide, phương pháp đứng lớp….

Các công tác khác được cấp trên giao phó

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc linh hoạt theo lịch học của ứng viên

Nghỉ lễ tết theo lịch nhà nước

Được hướng dẫn về công việc

Được trải nghiệm thực tế công việc

Hỗ trợ xăng xe: 1.000.000 đồng/tháng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MINH KHÔI EC VIỆT NAM

