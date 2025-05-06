Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

Mức lương 3 - 4 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: nhà 3.B1 ngõ 40 Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tham gia vào các dự án cụ thể, thực tế tại công ty

Nhận và báo cáo các công việc với cấp trên

Tổng hợp, lên kế hoạch khi tham gia vào dự án

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, chuyên ngành công nghệ thông tin có thể làm việc Fulltime.

Có đam mê yêu thích học hỏi về lập trình, tìm hiểu công nghệ mới tốt.

Kiến thức tốt về cấu trúc dữ liệu, giải thuật.

Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Nodejs.

Nắm được kiến thức và kĩ năng về JavaScript, ES6, Restful API, HTML, css, bootstrap, Jquery

Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Có thể thực tập fulltime

Ưu tiên: TypeScript, NestJs, MongoDB

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

