Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ làm việc tại Hà Nội thu nhập 3 - 4 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ
Ngày đăng tuyển: 06/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/06/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ

Mức lương
3 - 4 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: nhà 3.B1 ngõ 40 Xuân La, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Quận Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 3 - 4 Triệu

Tham gia vào các dự án cụ thể, thực tế tại công ty
Nhận và báo cáo các công việc với cấp trên
Tổng hợp, lên kế hoạch khi tham gia vào dự án

Với Mức Lương 3 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm cuối hoặc mới tốt nghiệp, chuyên ngành công nghệ thông tin có thể làm việc Fulltime.
Có đam mê yêu thích học hỏi về lập trình, tìm hiểu công nghệ mới tốt.
Kiến thức tốt về cấu trúc dữ liệu, giải thuật.
Có kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Nodejs.
Nắm được kiến thức và kĩ năng về JavaScript, ES6, Restful API, HTML, css, bootstrap, Jquery
Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.
Có thể thực tập fulltime
Ưu tiên: TypeScript, NestJs, MongoDB

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ

CÔNG TY CỔ PHẦN SMILETECH CÔNG NGHỆ SỐ

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 3-B1, Ngõ 40 Xuân La, đường Xuân La, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

