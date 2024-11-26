Tuyển Photographer/Video Editor CELEB GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3 Triệu

Mức lương Đến 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 357A/8 Nguyễn Trọng Tuyển, phường 1, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Photographer/Video Editor Với Mức Lương Đến 3 Triệu

Tham gia sản xuất các video thuộc dự án TikTok Creative Content trên hệ thống kênh CL Media (TikTok và YouTube Shorts)

Tham gia sản xuất nội dung Phim Ngắn TikTok trên kênh CL Film (180.000 Followers): On-set, hậu kì nội dung.

Hỗ trợ set-up ánh sáng, thiết bị phục vụ cho set quay.

Báo cáo công việc cho team leader.

Với Mức Lương Đến 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3-4 đang theo học ngành: Quay phim, Sản xuất video, Truyền thông, Thiết kế đồ hoạ.

Có kỹ năng dựng bằng các phần mềm Adobe.

Có kinh nghiệm on-set và sử dụng được máy quay là một lợi thế.

Hiểu về ánh sáng và đèn quay là một lợi thế.

Có tư duy thẩm mỹ hiện đại.

Có tinh thần học hỏi, cầu tiến.

Yêu thích TikTok.

Có thời gian đi làm 4-5 ngày/tuần.

Tại CELEB GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội tham gia các set quay lớn, được sử dụng nhiều thiết bị quay hiện đại.

Được định hướng và đào tạo để nâng cao kỹ năng và kiến thức.

Môi trường làm việc năng động, đồng nghiệp vui tính, thân thiện.

Được thể hiện bản thân, được công nhận và được lăn xả trong thị trường truyền thông giải trí.

Cơ hội thăng tiến và gắn bó lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CELEB GROUP

