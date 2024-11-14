Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 1 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Mức lương Từ 1 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Tiên Du

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Được đào tạo bài bản về kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng trong ngành vận tải logistics, có mentor kèm để hỗ trợ các công việc đào tạo và phát sinh trong công việc

Hỗ trợ công việc phòng khách hàng

Tiếp nhận thông tin từ khách hàng

hát hiện các lỗi đơn hàng trên hệ thống để gọi cho các bên user, merchant, báo cáo nội bộ để xử lý

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Các bạn sinh viên mong muốn được làm việc các công ty về Logistic

Thực tập tối thiểu 100 giờ/ tháng, có thể sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt theo lịch học

Có laptop cá nhân để làm việc

Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ITL Logistics tại phía Bắc Thì Được Hưởng Những Gì

Xác nhận quá trình thực tập

1 triệu/tháng (làm đủ 100h/tháng)

Được hướng dẫn, đào tạo công việc:

Biết cách xử lý vấn đề trong các khiếu nại của khách hàng.

Học được nghiệp vụ ngành vận chuyển đường sắt, đường bộ, đường biển, nội địa.

Làm quen với hệ thống, phần mềm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ITL Logistics tại phía Bắc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin