Tuyển Thực Tập Sinh thu nhập Trên 1 triệu Toàn thời gian tại Bắc Ninh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ITL Logistics tại phía Bắc
Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Bắc Ninh: KCN Tiên Sơn, Tiên Du, Bắc Ninh, Tiên Du
Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Từ 1 Triệu
Được đào tạo bài bản về kiến thức nghiệp vụ, kỹ năng trong ngành vận tải logistics, có mentor kèm để hỗ trợ các công việc đào tạo và phát sinh trong công việc
Hỗ trợ công việc phòng khách hàng
Tiếp nhận thông tin từ khách hàng
hát hiện các lỗi đơn hàng trên hệ thống để gọi cho các bên user, merchant, báo cáo nội bộ để xử lý
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Các bạn sinh viên mong muốn được làm việc các công ty về Logistic
Thực tập tối thiểu 100 giờ/ tháng, có thể sắp xếp thời gian làm việc linh hoạt theo lịch học
Có laptop cá nhân để làm việc
Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ITL Logistics tại phía Bắc Thì Được Hưởng Những Gì
Xác nhận quá trình thực tập
1 triệu/tháng (làm đủ 100h/tháng)
Được hướng dẫn, đào tạo công việc:
Biết cách xử lý vấn đề trong các khiếu nại của khách hàng.
Học được nghiệp vụ ngành vận chuyển đường sắt, đường bộ, đường biển, nội địa.
Làm quen với hệ thống, phần mềm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi nhánh Công ty Cổ phần ITL Logistics tại phía Bắc
