Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

Mức lương 8 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 354 - 356A Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc

Quản lý kỹ thuật phương tiện, tình trạng phương tiện, chi phí bảo dưỡng sửa chữa phương tiện.

Lập kế hoạch, kiểm tra giám sát tình trạng kỹ thuật phương tiện, chất lượng phương tiện hàng tuần, tháng...

Lập kế hoạch, điều động phương tiện đi bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa hư hỏng đảm bảo phương tiện đạt tiêu chuẩn kinh doanh.

Thực hiện kiểm tra định vị GPS phương tiện.

Phối hợp cùng với điều hành trong việc kiểm tra, giám sát phương tiện.

Phối hợp với bộ phận thu mua, hành chính trong việc mua sắm, kiểm tra, kiểm kê vật tư, thiết bị hành chính.

Thực hiện theo sự phân công công việc của cán bộ quản lý cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

Chuyên môn: Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành cơ khí ô tô.

Nghiệp vụ: Cơ khí ô tô và các chuyên ngành liên quan khác.

Ngoại ngữ: Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Tin học: Vi tính văn phòng

Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm công tác chuyên ngành ô tô

Quyền Lợi

Thu nhập THỎA THUẬN theo năng lực;

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;

Được khám sức khỏe hàng năm;

Được hưởng 12 ngày phép năm;

Hỗ trợ tiền cơm trưa ;

Tham gia các hoạt động team building (tùy vào hoạt động kinh doanh hàng năm);

Ngày nghỉ Lễ/ Tết: Tuân theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển

