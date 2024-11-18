Tuyển Kỹ Thuật Viên thu nhập 8 - 13 triệu Toàn thời gian tại Hồ Chí Minh

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H
Ngày đăng tuyển: 18/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 13/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H

Mức lương
8 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 354

- 356A Xa Lộ Hà Nội, Phường Phước Long A, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 13 Triệu

Quản lý kỹ thuật phương tiện, tình trạng phương tiện, chi phí bảo dưỡng sửa chữa phương tiện.
Lập kế hoạch, kiểm tra giám sát tình trạng kỹ thuật phương tiện, chất lượng phương tiện hàng tuần, tháng...
Lập kế hoạch, điều động phương tiện đi bảo trì, bảo dưỡng định kỳ, sửa chữa hư hỏng đảm bảo phương tiện đạt tiêu chuẩn kinh doanh.
Thực hiện kiểm tra định vị GPS phương tiện.
Phối hợp cùng với điều hành trong việc kiểm tra, giám sát phương tiện.
Phối hợp với bộ phận thu mua, hành chính trong việc mua sắm, kiểm tra, kiểm kê vật tư, thiết bị hành chính.
Thực hiện theo sự phân công công việc của cán bộ quản lý cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Chuyên môn: Tốt nghiệp Cao Đẳng/Đại học chuyên ngành cơ khí ô tô.
Nghiệp vụ: Cơ khí ô tô và các chuyên ngành liên quan khác.
Ngoại ngữ: Khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.
Tin học: Vi tính văn phòng
Kinh nghiệm: tối thiểu 2 năm công tác chuyên ngành ô tô

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập THỎA THUẬN theo năng lực;
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN;
Được khám sức khỏe hàng năm;
Được hưởng 12 ngày phép năm;
Hỗ trợ tiền cơm trưa ;
Tham gia các hoạt động team building (tùy vào hoạt động kinh doanh hàng năm);
Ngày nghỉ Lễ/ Tết: Tuân theo quy định của Luật lao động.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ M & H

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 32A Nguyễn An Ninh, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

