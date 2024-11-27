Tuyển Tiếng Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM KHÁNH (VIỆT NAM)
Ngày đăng tuyển: 27/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/12/2024
CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM KHÁNH (VIỆT NAM)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM KHÁNH (VIỆT NAM)

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Đồng Nai: Số 85, Khu Phố Bình Dương, Quốc Lộ 1A, Phường Long Bình Tân, Biên Hoà

- Bình Dương, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý bộ phận sữa chữa Container
- Sửa chữa, bảo dưỡng container (cắt hàn, gò nắn xử lý vách vỏ container hỏng, thay/sửa gioăng cửa, thay/sửa sàn gỗ...
- Làm báo cáo hàng ngày/tuần/tháng
- Quản lý, giám sát, cấp phát kho vật tư
- Kiểm soát, quản lý, bảo quản các công cụ dụng cụ của mình đang phụ trách
- Quản lý các vật tư sửa chữa được phân phối cho khu vực phụ trách.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Phải biết Tiếng Trung
- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, tốt nghiệp nghành nghề có liên quan.
- Có kinh nghiệm về sửa chữa Container, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ khí, cắt hàn...
- Hiểu rõ về các loại vật tư chuyên sửa chữa Container
- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn khi xử lý công việc

Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM KHÁNH (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật quy định: nghỉ lễ, phép năm, hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.
- Chế độ phúc lợi, khen thưởng, đãi ngộ khác của Công ty.
- Môi trường thân thiện và chuyên nghiệp
- Cơ hội nâng cao kinh nghiệm, thăng tiến trong công việc
- Được đào tạo nâng cao tay nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM KHÁNH (VIỆT NAM)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM KHÁNH (VIỆT NAM)

CÔNG TY TNHH LOGISTICS NAM KHÁNH (VIỆT NAM)

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 85, khu phố Bình Dương, quốc lộ 1A, Phường Long Bình Tân, Thành phố Biên Hoà, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

