Tuyển Tiếng Trung thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Đồng Nai

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: Số 85, Khu Phố Bình Dương, Quốc Lộ 1A, Phường Long Bình Tân, Biên Hoà - Bình Dương, Thành phố Biên Hòa

Mô Tả Công Việc

- Quản lý bộ phận sữa chữa Container

- Sửa chữa, bảo dưỡng container (cắt hàn, gò nắn xử lý vách vỏ container hỏng, thay/sửa gioăng cửa, thay/sửa sàn gỗ...

- Làm báo cáo hàng ngày/tuần/tháng

- Quản lý, giám sát, cấp phát kho vật tư

- Kiểm soát, quản lý, bảo quản các công cụ dụng cụ của mình đang phụ trách

- Quản lý các vật tư sửa chữa được phân phối cho khu vực phụ trách.

Yêu Cầu Công Việc

- Phải biết Tiếng Trung

- Tốt nghiệp Trung cấp trở lên, tốt nghiệp nghành nghề có liên quan.

- Có kinh nghiệm về sửa chữa Container, có kinh nghiệm trong các lĩnh vực cơ khí, cắt hàn...

- Hiểu rõ về các loại vật tư chuyên sửa chữa Container

- Sức khỏe tốt, nhanh nhẹn khi xử lý công việc

Quyền Lợi

- Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật quy định: nghỉ lễ, phép năm, hưởng chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

- Chế độ phúc lợi, khen thưởng, đãi ngộ khác của Công ty.

- Môi trường thân thiện và chuyên nghiệp

- Cơ hội nâng cao kinh nghiệm, thăng tiến trong công việc

- Được đào tạo nâng cao tay nghề.

Cách Thức Ứng Tuyển

