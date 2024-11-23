Tuyển Giao Dịch Viên thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 22/12/2024
Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hai Bà Trưng ...và 28 địa điểm khác, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trực quầy, hỗ trợ khách hàng
Quét, nhập mã hàng lên hệ thống, xử lý hàng hóa trên hệ thống, điều phối xử lý hàng hóa tại bưu cục cho bưu tá nhận hàng.
Nhân sự: chấm công
Đẩy công, đăng kí sắp xếp lịch làm việc/ nghỉ cho nhân viên, bảo quản và cấp phát vật tư, thanh toán hóa đơn
Thanh toán nộp tiền doanh thu ngân hàng, xử lý thắc mắc khiếu nại của khách hàng cũng như gian lận...
Làm các báo cáo hằng ngày: báo cáo doanh thu, báo cáo bưu cục, báo cáo tiền nộp ngân hàng...
Các công việc khác do quản lý giao phó.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 21 tuổi, Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.
Sử dụng tốt tin học văn phòng đặc biệt là Excel.
Nhanh nhẹn, trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực công việc.
Ưu tiên các ứng viên đã làm ở các công ty Logistic, kho vân, quản lý.

Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.
Thu nhập: 8 - 12M+
Được tham gia bình xét nhân viên xuất sắc năm.
Team building/ du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty (nếu là nhân viên xuất sắc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: 219 Trung Kính - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

