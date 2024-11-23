Tuyển Giao Dịch Viên thu nhập 8 - 12 triệu Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hai Bà Trưng ...và 28 địa điểm khác, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Trực quầy, hỗ trợ khách hàng

Quét, nhập mã hàng lên hệ thống, xử lý hàng hóa trên hệ thống, điều phối xử lý hàng hóa tại bưu cục cho bưu tá nhận hàng.

Nhân sự: chấm công

Đẩy công, đăng kí sắp xếp lịch làm việc/ nghỉ cho nhân viên, bảo quản và cấp phát vật tư, thanh toán hóa đơn

Thanh toán nộp tiền doanh thu ngân hàng, xử lý thắc mắc khiếu nại của khách hàng cũng như gian lận...

Làm các báo cáo hằng ngày: báo cáo doanh thu, báo cáo bưu cục, báo cáo tiền nộp ngân hàng...

Các công việc khác do quản lý giao phó.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/ Nữ từ 21 tuổi, Tốt nghiệp Cao Đẳng trở lên.

Sử dụng tốt tin học văn phòng đặc biệt là Excel.

Nhanh nhẹn, trách nhiệm, trung thực và chịu được áp lực công việc.

Ưu tiên các ứng viên đã làm ở các công ty Logistic, kho vân, quản lý.

Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định.

Thu nhập: 8 - 12M+

Được tham gia bình xét nhân viên xuất sắc năm.

Team building/ du lịch theo kế hoạch hàng năm của công ty (nếu là nhân viên xuất sắc).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty J&T EXPRESS HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin