Tuyển Trưởng Phòng Xuất Nhập Khẩu thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Hà Nội

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 480 Thụy Khuê, phường Bưởi, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Bao quát và phân tích tình hình kho bãi và vận tải của từng kho và toàn chuỗi cung ứng của công ty Kiểm tra giấy tờ xuất nhập, đảm bảo hợp lệ ,đúng pháp luật

Chịu trách nhiệm lên kế hoạch nhập hàng đảm bảo phục vụ bán hàng trong nước;

Căn cứ vào báo cáo kế hoạch Sales của Hãng cho một năm tài chính, báo cáo tồn kho thực tế theo số liệu nhận được từ bộ phận kế toán, báo cáo hàng hoá đang đi đường nhận được từ nhân viên Logistics để tính toán số lượng hàng hoá cần nhập khẩu...

Tổ chức và tham gia kiểm kê hàng hóa và tài sản

Phối hợp với nhân viên các bộ phận liên quan (kế toán, Logistics, Sales, bộ phận kho hàng) cùng hỗ trợ bộ phận kho cập nhật hệ thống quản lý bằng phần mềm ;

Đảm bảo chất lượng hàng hóa và số lượng hàng hóa trong kho các chi nhánh công ty

Chịu trách nhiệm phối hợp các bộ phận thu nợ trong nước, hoạt động thanh toán tiền mua hàng cho nhà sản xuất, và thu nợ đối với khách hàng nước ngoài

Phối hợp với bộ phận kế toán để công ty có được nguồn cung ứng ngoại tệ phù hợp cho lệnh thanh toán

Các công việc chung theo yêu cầu của Ban Giám đốc

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, Kinh tế, Thương mại

Có kinh nghiệm làm xuất nhập khẩu, ít nhất 3 năm ở vị trí tương đương

Các chứng chỉ chuyên môn liên quan

Ngoại ngữ tốt

Tại Công ty TNHH Phát Triển Thì Được Hưởng Những Gì

Lương hấp dẫn, cạnh tranh so với thị trường.

Tham gia BHXH, BHYT và BHTN theo quy định.

Thành tích cá nhân được ghi nhận xứng đáng.

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, năng động, thân thiện, hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa, cơ hội rộng mở thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Phát Triển

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.