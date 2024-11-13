Tuyển Hậu kỳ sản xuất Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu

Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 05/12/2024
Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

Hậu kỳ sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hậu kỳ sản xuất Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: N02

- T1, Khu đoàn ngoại giao, Xuân tảo, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hậu kỳ sản xuất Với Mức Lương Từ 1 Triệu

Chịu trách nhiệm sản xuất các video nền tảng video như Tiktok, Youtube, Facebook. Cụ thể:
- Biên tập và chỉnh sửa video phù hợp với các nền tảng FB, Tiktok, YTB, và biết sử dụng các phần mềm/ hiệu ứng edit video tạo video thu hút;
- Chỉnh sửa, tạo hiệu ứng để hoàn chỉnh các video, clip theo chủ đề được giao;
- Xây dựng các clip tiktok, Youtube, Facebook video giới thiệu sản phẩm, thu hút sự chú ý với thương hiệu...
- Chủ động sáng tạo các nội dung video mới theo trend kênh và định hướng của ekip;
- Thực hiện các công việc theo chỉ đạo trực tiếp từ trưởng bộ phận.

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên gửi CV + Portfolio/thành phẩm (nếu có)

Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Môi trường làm việc năng động, cởi mở, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội tham gia dự án có tính chất quốc tế;
- Chế độ đặc biệt khi trở thành Thực tập sinh tại TAJ.
• Ăn trưa: 50.000 VND/ ngày tại nhà hàng của Công ty;
• Gửi xe: miễn phí theo quy định Công ty;
• Teabreaks: trái cây, trà, cafe, sữa tươi hàng ngày;
• Hỗ trợ thực tập: 1.000.000 VND/tháng đối với trường hợp sinh viên được ký Thỏa thuận thực tập sinh với công ty;
- Sinh viên được đánh giá kết quả thực tập có cơ hội ứng tuyển vào các vị trí chính thức trong công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, N02-T1, Khu ngoại giao đoàn, Đỗ Nhuận, Xuân Tảo, Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

