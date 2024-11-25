Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA
Ngày đăng tuyển: 25/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA

Hậu kỳ sản xuất

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hậu kỳ sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: web3 tower

- số 15, ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hậu kỳ sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Dựng và chỉnh sửa video: Chỉnh sửa, cắt ghép và dựng video cho các dự án truyền thông như Tiktok, TVC, video sự kiện, video giới thiệu sản phẩm,...
Dựng và chỉnh sửa video
Phối hợp với nhóm sản xuất: Làm việc chặt chẽ với quay phim, biên kịch để nắm rõ yêu cầu và ý tưởng của từng dự án, đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt chất lượng và đúng mục tiêu.
Phối hợp với nhóm sản xuất
Thêm hiệu ứng hình ảnh và âm thanh: Sử dụng hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, nhạc nền, chuyển cảnh và đồ họa động để tăng tính hấp dẫn và sinh động cho video.
Thêm hiệu ứng hình ảnh và âm thanh
Tối ưu hóa chất lượng video: Điều chỉnh màu sắc, ánh sáng, âm thanh để đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.
Tối ưu hóa chất lượng video
Quản lý thư viện tư liệu: Sắp xếp và quản lý các file, tư liệu, đồ họa và dữ liệu liên quan để sử dụng cho các dự án tiếp theo.
Quản lý thư viện tư liệu
Đảm bảo tiến độ công việc: Đáp ứng các deadline của dự án và hoàn thành sản phẩm theo đúng lịch trình.
Đảm bảo tiến độ công việc

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Editor hoặc Dựng phim.
Kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm VFX (trao đổi trong quá trình phỏng vấn )
Kỹ năng sử dụng phần mềm dựng phim: Thành thạo các phần mềm dựng phim như Adobe Premiere, After Effects, Capcut,... và các phần mềm đồ họa khác như Photoshop, Illustrator là lợi thế.
Kỹ năng sử dụng phần mềm dựng phim
Khả năng sáng tạo và tư duy thẩm mỹ: Có khả năng sáng tạo và có thẩm mỹ tốt trong việc sắp xếp hình ảnh, nhạc nền, hiệu ứng phù hợp với từng dự án.
Khả năng sáng tạo và tư duy thẩm mỹ
Kỹ năng quản lý thời gian và chi tiết: Làm việc với nhiều dự án đồng thời, đáp ứng thời hạn chặt chẽ và chú trọng đến từng chi tiết nhỏ.
Kỹ năng quản lý thời gian và chi tiết
Thái độ làm việc: Chăm chỉ, chủ động, cầu tiến và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.
Thái độ làm việc
Khả năng làm việc nhóm và độc lập: Phối hợp hiệu quả với các phòng ban khác hoặc làm việc độc lập khi cần thiết.
Khả năng làm việc nhóm và độc lập

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng từ 10 - 15 triệu đồng/tháng + KPI + Thưởng, xứng đáng với năng lực và sự cống hiến của bạn.
Thu nhập cạnh tranh
Môi trường làm việc lý tưởng: Không gian làm việc năng động, thoải mái, thân thiện với đội ngũ lãnh đạo trẻ trung và nhiệt huyết.
Môi trường làm việc lý tưởng
Cơ hội tham gia dự án lớn: Làm việc với các thương hiệu hàng đầu mà công ty đang hợp tác.
Cơ hội tham gia dự án lớn
Chế độ phúc lợi đầy đủ: Nhân viên chính thức được công ty đóng BHXH, hưởng 12 ngày phép/năm và nhiều phúc lợi khác.
Chế độ phúc lợi đầy đủ
Chính sách thêm: ứng viên có thể nhận thêm công việc và nhận lương theo năng lực (không bắt buộc)
Chính sách thêm:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Web3 Tower, 15 Ngõ 4 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-nhan-vien-editor-thu-nhap-10-15-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job257016
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA
Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam
Tuyển Hậu kỳ sản xuất Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu
Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Tuyển Hậu kỳ sản xuất Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 23/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN BẢO TÍN MẠNH HẢI Pro Company
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 32 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Tuyển Trợ lý tiếng Trung CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY TNHH LOGISTICS QUỐC TẾ THÔNG ĐỒ
Hạn nộp: 26/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Đa Kênh
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 12 - 15 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH QOV
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH QOV làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY TNHH QOV
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
Công Ty Cổ Phần Thang Máy Và Nội Thất Srg
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Hưng Yên Còn 10 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
Công ty cổ phần thực phẩm Thiên Vương
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI VÀ XNK NỘI THẤT THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS làm việc tại Phú Thọ thu nhập 8 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN SALE PLUS
Hạn nộp: 26/10/2025
Phú Thọ Nghệ An Vĩnh Phúc Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 8 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN HANOTECH VIỆT NAM
Hạn nộp: 24/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Bảo Hiểm Tasco
Hạn nộp: 25/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Tuyển Hành chính nhân sự Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công Ty TNHH Thương Mại Và Đầu Tư Srt Đông Bắc
Hạn nộp: 22/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Tuyển Quản lý Cửa hàng CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH THỜI TRANG VÀ MỸ PHẨM ÂU CHÂU (ACFC CO., LTD)
Hạn nộp: 22/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 23 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Tuyển Nhân viên Kế hoạch Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung làm việc tại Hà Nam thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH In & dịch vụ thương mại Quang Trung
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nam Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 19 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Tuyển Giáo viên CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ GIÁO DỤC VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ QUỐC TẾ LANGMASTER
Hạn nộp: 31/10/2025
Hà Nội Còn 32 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH KIN KIN LOGISTICS
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 10 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH CUNG ỨNG NHÂN LỰC CYC VIỆT NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Bắc Giang Còn 93 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Tuyển Nhân viên kinh doanh LANGUAGE TALENT SOLUTIONS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu
LANGUAGE TALENT SOLUTIONS
Hạn nộp: 26/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 88 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL
Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH HARICO GLOBAL
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 16 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA
Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA
Hạn nộp: 31/01/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Hạn nộp: 13/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam
Tuyển Hậu kỳ sản xuất Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu
Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam
Hạn nộp: 05/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Tuyển Hậu kỳ sản xuất Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Hạn nộp: 31/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Hạn nộp: 01/12/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Hạn nộp: 23/11/2024
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 12 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hậu kỳ sản xuất Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Think Việt Nam
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Hậu kỳ sản xuất Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1 Triệu Công ty Cổ phần TAJ Việt Nam
Trên 1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm