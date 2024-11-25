Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: web3 tower - số 15, ngõ 4 Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Hậu kỳ sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Dựng và chỉnh sửa video: Chỉnh sửa, cắt ghép và dựng video cho các dự án truyền thông như Tiktok, TVC, video sự kiện, video giới thiệu sản phẩm,...

Phối hợp với nhóm sản xuất: Làm việc chặt chẽ với quay phim, biên kịch để nắm rõ yêu cầu và ý tưởng của từng dự án, đảm bảo sản phẩm đầu ra đạt chất lượng và đúng mục tiêu.

Thêm hiệu ứng hình ảnh và âm thanh: Sử dụng hiệu ứng hình ảnh, âm thanh, nhạc nền, chuyển cảnh và đồ họa động để tăng tính hấp dẫn và sinh động cho video.

Tối ưu hóa chất lượng video: Điều chỉnh màu sắc, ánh sáng, âm thanh để đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh tốt nhất.

Quản lý thư viện tư liệu: Sắp xếp và quản lý các file, tư liệu, đồ họa và dữ liệu liên quan để sử dụng cho các dự án tiếp theo.

Đảm bảo tiến độ công việc: Đáp ứng các deadline của dự án và hoàn thành sản phẩm theo đúng lịch trình.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm ở vị trí Editor hoặc Dựng phim.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm VFX (trao đổi trong quá trình phỏng vấn )

Kỹ năng sử dụng phần mềm dựng phim: Thành thạo các phần mềm dựng phim như Adobe Premiere, After Effects, Capcut,... và các phần mềm đồ họa khác như Photoshop, Illustrator là lợi thế.

Khả năng sáng tạo và tư duy thẩm mỹ: Có khả năng sáng tạo và có thẩm mỹ tốt trong việc sắp xếp hình ảnh, nhạc nền, hiệu ứng phù hợp với từng dự án.

Kỹ năng quản lý thời gian và chi tiết: Làm việc với nhiều dự án đồng thời, đáp ứng thời hạn chặt chẽ và chú trọng đến từng chi tiết nhỏ.

Thái độ làm việc: Chăm chỉ, chủ động, cầu tiến và có tinh thần trách nhiệm cao trong công việc.

Khả năng làm việc nhóm và độc lập: Phối hợp hiệu quả với các phòng ban khác hoặc làm việc độc lập khi cần thiết.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh: Lương cứng từ 10 - 15 triệu đồng/tháng + KPI + Thưởng, xứng đáng với năng lực và sự cống hiến của bạn.

Môi trường làm việc lý tưởng: Không gian làm việc năng động, thoải mái, thân thiện với đội ngũ lãnh đạo trẻ trung và nhiệt huyết.

Cơ hội tham gia dự án lớn: Làm việc với các thương hiệu hàng đầu mà công ty đang hợp tác.

Chế độ phúc lợi đầy đủ: Nhân viên chính thức được công ty đóng BHXH, hưởng 12 ngày phép/năm và nhiều phúc lợi khác.

Chính sách thêm: ứng viên có thể nhận thêm công việc và nhận lương theo năng lực (không bắt buộc)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ TRUYỀN THÔNG CV MEDIA

