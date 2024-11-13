Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà CT36, Số 50 Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hậu kỳ sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

Dựng các video sản phẩm về nail.

Xử lý hình ảnh, màu sắc phù hợp, chặt chẽ với nội dung ý tưởng.

Thực hiện các yêu cầu công việc khác của quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có thể làm fulltime

Có kiến thức và 1,2 sản phẩm làm bằng phần mềm Adobe Premiere Pro.

Có khả năng sáng tạo hình ảnh, đánh giá màu sắc, ánh sáng.

Trung thực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.

Chăm chỉ nhiệt tình.

Nữ, thích đồ làm đẹp

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Được tuyển vào làm nhân viên chính thức sau khi qua thử thách

Phụ cấp - Trợ cấp: Ăn ca: 40.000/ ngày, gửi xe, nhà xa, nuôi con nhỏ, hỗ trợ tài chính,...

Được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm

Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lâu dài

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo

Đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc

CLB thể thao, giải trí (Bóng đá, Bi-A)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM

