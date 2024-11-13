Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hậu kỳ sản xuất Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà CT36, Số 50 Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Hậu kỳ sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
Dựng các video sản phẩm về nail.
Xử lý hình ảnh, màu sắc phù hợp, chặt chẽ với nội dung ý tưởng.
Thực hiện các yêu cầu công việc khác của quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể làm fulltime
Có kiến thức và 1,2 sản phẩm làm bằng phần mềm Adobe Premiere Pro.
Có khả năng sáng tạo hình ảnh, đánh giá màu sắc, ánh sáng.
Trung thực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.
Chăm chỉ nhiệt tình.
Nữ, thích đồ làm đẹp
Có kiến thức và 1,2 sản phẩm làm bằng phần mềm Adobe Premiere Pro.
Có khả năng sáng tạo hình ảnh, đánh giá màu sắc, ánh sáng.
Trung thực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.
Chăm chỉ nhiệt tình.
Nữ, thích đồ làm đẹp
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Được tuyển vào làm nhân viên chính thức sau khi qua thử thách
Phụ cấp - Trợ cấp: Ăn ca: 40.000/ ngày, gửi xe, nhà xa, nuôi con nhỏ, hỗ trợ tài chính,...
Được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lâu dài
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc
CLB thể thao, giải trí (Bóng đá, Bi-A)
Phụ cấp - Trợ cấp: Ăn ca: 40.000/ ngày, gửi xe, nhà xa, nuôi con nhỏ, hỗ trợ tài chính,...
Được đào tạo nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng mềm
Cơ hội thăng tiến, phát triển nghề nghiệp lâu dài
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và sáng tạo
Đầy đủ cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công việc
CLB thể thao, giải trí (Bóng đá, Bi-A)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI