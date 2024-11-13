Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Dựng các video sản phẩm theo kế hoạch.

Xử lý hình ảnh, màu sắc phù hợp, chặt chẽ với nội dung ý tưởng.

Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.

Báo cáo hiệu quả công việc định kỳ theo yêu cầu.

Kinh nghiệm: Tối thiểu 12 tháng trở lên.

Sử dụng tốt phần mềm Adobe Premiere Pro.

Có khả năng sáng tạo hình ảnh, đánh giá màu sắc, ánh sáng.

Trung thực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.

Chăm chỉ nhiệt tình.

