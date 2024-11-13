Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM

Hậu kỳ sản xuất

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hậu kỳ sản xuất Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tòa nhà CT36, Số 50 Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ

Mô Tả Công Việc Hậu kỳ sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Dựng các video sản phẩm theo kế hoạch.
Xử lý hình ảnh, màu sắc phù hợp, chặt chẽ với nội dung ý tưởng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Báo cáo hiệu quả công việc định kỳ theo yêu cầu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm: Tối thiểu 12 tháng trở lên.
Sử dụng tốt phần mềm Adobe Premiere Pro.
Có khả năng sáng tạo hình ảnh, đánh giá màu sắc, ánh sáng.
Trung thực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.
Chăm chỉ nhiệt tình.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương - thưởng
- Phúc lợi
- Môi trường làm việc - văn hóa Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa nhà CT36, Số 50 Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

