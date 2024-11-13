Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hậu kỳ sản xuất Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Tòa nhà CT36, Số 50 Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội, Tây Hồ
Mô Tả Công Việc Hậu kỳ sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Dựng các video sản phẩm theo kế hoạch.
Xử lý hình ảnh, màu sắc phù hợp, chặt chẽ với nội dung ý tưởng.
Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Trưởng bộ phận.
Báo cáo hiệu quả công việc định kỳ theo yêu cầu.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Tối thiểu 12 tháng trở lên.
Sử dụng tốt phần mềm Adobe Premiere Pro.
Có khả năng sáng tạo hình ảnh, đánh giá màu sắc, ánh sáng.
Trung thực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.
Chăm chỉ nhiệt tình.
Sử dụng tốt phần mềm Adobe Premiere Pro.
Có khả năng sáng tạo hình ảnh, đánh giá màu sắc, ánh sáng.
Trung thực, cầu tiến, có trách nhiệm với công việc.
Chăm chỉ nhiệt tình.
Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương - thưởng
- Phúc lợi
- Môi trường làm việc - văn hóa Công ty
- Phúc lợi
- Môi trường làm việc - văn hóa Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ YUMUP VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI