Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 157 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Hậu kỳ sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

● Sử dụng các phần mềm: Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe After Effect, để dựng hình và âm thanh cho các phim mà công ty sản xuất (mảng DIY)

● Link kênh tham khảo: Mega Trucks ; Dino Cooking ; Super Dino

● Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Có khả năng phát sinh nhiều ý tưởng, khả năng tưởng tượng và nắm bắt trend tốt.

-Có kỹ năng cảm âm tốt, sử dụng tốt sound effect và background music cho thể loại phim hoạt hình

- Thành thạo Adobe Premiere,biết cơ bản về Adobe Photoshop, Adobe After Effect

- Ưu Tiên ứng viên Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dựng phim hoạt hình/ stopmotion

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB Thì Được Hưởng Những Gì

● Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được đánh xét tăng lương 2 lần/năm

● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc

● Tham gia khoá học đào tạo kĩ năng mềm định kì của công ty

● Du lịch 1 lần/năm, teambuilding thường niên

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB

