Tuyển Hậu kỳ sản xuất CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Hậu kỳ sản xuất Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 157 Cầu Diễn, Phú Diễn, Bắc Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Hậu kỳ sản xuất Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
● Sử dụng các phần mềm: Adobe Premiere, Adobe Photoshop, Adobe After Effect, để dựng hình và âm thanh cho các phim mà công ty sản xuất (mảng DIY)
● Link kênh tham khảo: Mega Trucks ; Dino Cooking ; Super Dino
● Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Có khả năng phát sinh nhiều ý tưởng, khả năng tưởng tượng và nắm bắt trend tốt.
-Có kỹ năng cảm âm tốt, sử dụng tốt sound effect và background music cho thể loại phim hoạt hình
- Thành thạo Adobe Premiere,biết cơ bản về Adobe Photoshop, Adobe After Effect
- Ưu Tiên ứng viên Có kinh nghiệm trong lĩnh vực dựng phim hoạt hình/ stopmotion
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB Thì Được Hưởng Những Gì
● Lộ trình thăng tiến rõ ràng, được đánh xét tăng lương 2 lần/năm
● Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; hỗ trợ đầy đủ trang thiết bị làm việc
● Tham gia khoá học đào tạo kĩ năng mềm định kì của công ty
● Du lịch 1 lần/năm, teambuilding thường niên
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG VÀ CÔNG NGHỆ ENJOHUB
