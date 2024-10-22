Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 135 Đường số 12, KDC Cityland, P.10, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu

Triển khai lắp đặt thiết bị nhà thông mình theo yêu cầu Cài đặt, hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị nhà thông minh: camera, báo trộm,,công tắc cửa cuốn,,..cho khách hàng Bảo trì, kiểm tra, sửa chữa thiết bị đã được lắp đặt cho khách hàng Quản lý,cài đặt, lắp ráp, sửa chữa và bảo trì hệ thống mạng máy tính Các công việc khác liên quan đến thiết bị điện tử theo yêu cầu của trưởng bộ phận Thời gian có thể làm việc linh động, nhận sinh viên thực tập

Triển khai lắp đặt thiết bị nhà thông mình theo yêu cầu

Cài đặt, hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị nhà thông minh: camera, báo trộm,,công tắc cửa cuốn,,..cho khách hàng

Bảo trì, kiểm tra, sửa chữa thiết bị đã được lắp đặt cho khách hàng

Quản lý,cài đặt, lắp ráp, sửa chữa và bảo trì hệ thống mạng máy tính

Các công việc khác liên quan đến thiết bị điện tử theo yêu cầu của trưởng bộ phận

Thời gian có thể làm việc linh động, nhận sinh viên thực tập

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, từ 20 trở lên. Có sức khỏe tốt Khả năng giao tiếp tốt, có phương tiện đi lại (Xe máy) Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành: CNTT, Điện tử viễn thông, Điện - Điện tử, Quản trị mạng) Có kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính, mạng internet,... Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo học việc.

Nam, từ 20 trở lên. Có sức khỏe tốt

Khả năng giao tiếp tốt, có phương tiện đi lại (Xe máy)

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành: CNTT, Điện tử viễn thông, Điện - Điện tử, Quản trị mạng)

Có kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính, mạng internet,...

Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo học việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AZ Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc theo giờ hành chính Thu nhập chính thức khởi điểm từ 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ (theo hiệu quả công việc). Ký Hợp đồng lao động chính thức và hưởng đầy đủ BHYT, BHXH ngay sau thời gian học việc. Được đào tạo kỹ năng – chuyên môn từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO Môi trường làm việc thân thiện,năng động và nhiều cơ hội thăng tiến

Làm việc theo giờ hành chính

Thu nhập chính thức khởi điểm từ 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ (theo hiệu quả công việc).

Ký Hợp đồng lao động chính thức và hưởng đầy đủ BHYT, BHXH ngay sau thời gian học việc.

Được đào tạo kỹ năng – chuyên môn từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO

Môi trường làm việc thân thiện,năng động và nhiều cơ hội thăng tiến

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AZ

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin