Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AZ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AZ
- Hồ Chí Minh: 135 Đường số 12, KDC Cityland, P.10, Gò Vấp
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 2 Triệu
Triển khai lắp đặt thiết bị nhà thông mình theo yêu cầu
Cài đặt, hướng dẫn khách hàng sử dụng các thiết bị nhà thông minh: camera, báo trộm,,công tắc cửa cuốn,,..cho khách hàng
Bảo trì, kiểm tra, sửa chữa thiết bị đã được lắp đặt cho khách hàng
Quản lý,cài đặt, lắp ráp, sửa chữa và bảo trì hệ thống mạng máy tính
Các công việc khác liên quan đến thiết bị điện tử theo yêu cầu của trưởng bộ phận
Thời gian có thể làm việc linh động, nhận sinh viên thực tập
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam, từ 20 trở lên. Có sức khỏe tốt
Khả năng giao tiếp tốt, có phương tiện đi lại (Xe máy)
Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các ngành: CNTT, Điện tử viễn thông, Điện - Điện tử, Quản trị mạng)
Có kiến thức cơ bản về máy tính, mạng máy tính, mạng internet,...
Chưa có kinh nghiệm sẽ được đào tạo học việc.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AZ Thì Được Hưởng Những Gì
Làm việc theo giờ hành chính
Thu nhập chính thức khởi điểm từ 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ (theo hiệu quả công việc).
Ký Hợp đồng lao động chính thức và hưởng đầy đủ BHYT, BHXH ngay sau thời gian học việc.
Được đào tạo kỹ năng – chuyên môn từ CƠ BẢN đến NÂNG CAO
Môi trường làm việc thân thiện,năng động và nhiều cơ hội thăng tiến
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG MINH AZ
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

