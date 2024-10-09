Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Dân Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 242/16 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Tham gia thiết kế hình ảnh cho các chương trình khuyến mãi, chiến dịch truyền thông của công ty, banner, website, TMĐT Chỉnh sửa hình chụp sản phẩm Chỉnh sửa, thiết kế bao bì, catalogue, leaflet,... theo yêu cầu được giao.

Tham gia thiết kế hình ảnh cho các chương trình khuyến mãi, chiến dịch truyền thông của công ty, banner, website, TMĐT

Chỉnh sửa hình chụp sản phẩm

Chỉnh sửa, thiết kế bao bì, catalogue, leaflet,... theo yêu cầu được giao.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học/Trung tâm Có khiếu thẩm mỹ Biết sử dụng PTS, AI, Lr... Có khả năng tư duy sáng tạo Ưu tiên biết sử dụng thiết bị chụp ảnh.

Ưu tiên Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học/Trung tâm

Có khiếu thẩm mỹ

Biết sử dụng PTS, AI, Lr...

Có khả năng tư duy sáng tạo

Ưu tiên biết sử dụng thiết bị chụp ảnh.

Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang Thì Được Hưởng Những Gì

Được cầm tay chỉ việc, được đào tạo kinh nghiệm làm việc Công ty hỗ trợ cơm trưa Cơ hội trở thành nhân viên chính thức Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hòa đồng Trợ cấp thực tập từ 3.000.000đ/tháng Hỗ trợ dấu mộc sau thực tập.

Được cầm tay chỉ việc, được đào tạo kinh nghiệm làm việc

Công ty hỗ trợ cơm trưa

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức

Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hòa đồng

Trợ cấp thực tập từ 3.000.000đ/tháng

Hỗ trợ dấu mộc sau thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin