Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần Dân Khang làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang
- Hồ Chí Minh: 242/16 Tây Thạnh, phường Tây Thạnh, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Tham gia thiết kế hình ảnh cho các chương trình khuyến mãi, chiến dịch truyền thông của công ty, banner, website, TMĐT
Chỉnh sửa hình chụp sản phẩm
Chỉnh sửa, thiết kế bao bì, catalogue, leaflet,... theo yêu cầu được giao.
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ưu tiên Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học/Trung tâm
Có khiếu thẩm mỹ
Biết sử dụng PTS, AI, Lr...
Có khả năng tư duy sáng tạo
Ưu tiên biết sử dụng thiết bị chụp ảnh.
Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang Thì Được Hưởng Những Gì
Được cầm tay chỉ việc, được đào tạo kinh nghiệm làm việc
Công ty hỗ trợ cơm trưa
Cơ hội trở thành nhân viên chính thức
Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp, hòa đồng
Trợ cấp thực tập từ 3.000.000đ/tháng
Hỗ trợ dấu mộc sau thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Dân Khang
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
