Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Song Pack làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Mức lương 1 - 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 42A đường số 8, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu

Nghiên cứu xu hướng thị trường và lên ý tưởng thiết kế cho các sản phẩm bao bì Giấy, Hộp, Túi. Thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện các sản phẩm thiết kế theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo Tạo nội dung hình ảnh cho các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Web.. Hỗ trợ Team Quay chụp các sản phẩm.

Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên mới tốt nghiệp Chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật hoặc các ngành liên quan Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator... Có kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế, bố cục, màu sắc, đam mê thiết kế các Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm

Tại Công ty TNHH Song Pack Thì Được Hưởng Những Gì

Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm. Được tham gia các công tác của Phòng và thiết kế Môi trường làm việc thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến Có cơ hội làm nhân viên chính thức Được xác nhận dấu thực tập và cung cấp thông tin về quy trình và các số liệu cho phép. Được hưởng trợ caaso thực tập theo thời gian làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Song Pack

