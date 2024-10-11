Tuyển Thực tập sinh Công ty TNHH Song Pack làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 3 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công ty TNHH Song Pack
- Hồ Chí Minh: 42A đường số 8, Bình Hưng Hoà B, Bình Tân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 3 Triệu
Nghiên cứu xu hướng thị trường và lên ý tưởng thiết kế cho các sản phẩm bao bì Giấy, Hộp, Túi.
Thực hiện chỉnh sửa và hoàn thiện các sản phẩm thiết kế theo yêu cầu từ Ban lãnh đạo
Tạo nội dung hình ảnh cho các kênh truyền thông xã hội như Facebook, Web..
Hỗ trợ Team Quay chụp các sản phẩm.
Với Mức Lương 1 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Không yêu cầu kinh nghiệm, sinh viên mới tốt nghiệp
Chuyên ngành Thiết kế đồ họa, Mỹ thuật hoặc các ngành liên quan
Thành thạo các phần mềm thiết kế như Adobe Photoshop, Illustrator...
Có kiến thức cơ bản về nguyên lý thiết kế, bố cục, màu sắc, đam mê thiết kế các
Có khả năng sáng tạo, tư duy thẩm mỹ tốt
Chủ động trong công việc, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm
Tại Công ty TNHH Song Pack Thì Được Hưởng Những Gì
Được phát triển chuyên môn, kỹ năng, đề xuất ý tưởng, nâng cao kinh nghiệm.
Được tham gia các công tác của Phòng và thiết kế
Môi trường làm việc thân thiện, ổn định lâu dài, nhiều cơ hội thăng tiến
Có cơ hội làm nhân viên chính thức
Được xác nhận dấu thực tập và cung cấp thông tin về quy trình và các số liệu cho phép.
Được hưởng trợ caaso thực tập theo thời gian làm việc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Song Pack
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
