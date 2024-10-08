Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Biệt Thự 41 Ngô Quang Huy, Phường Thảo Điền, Quận 2, HCM, Quận 2

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tăng cường sự hiện diện thương hiệu sản phẩm của Hãng hoặc Thương Hiệu; Chăm sóc, duy trì, phát triển hệ thống khách hàng, gián tiếp đồng hành cùng các dự án lớn của đối tác mà chúng tôi đang thực hiện : Suzuki Việt Nam, Audi, Thaco, VUS... Phối hợp brainstorm và triển khai ý tưởng cùng team Marketing Liên hệ, tìm kiếm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp nnhỏ và vừa có nhu cầu sử dụng dịch vụ, sản phẩm của công ty hoặc tư vấn chiến lược Digital Marketing tổng thể. Phối hợp với bộ phận Kinh Doanh ra hẹn, gặp gỡ và xây dựng mối quan hệ với khách hàng để thảo luận và xác định nhu cầu chạy chiến dịch quảng cáo. Quản lý và phát triển nguồn KH, tìm kiếm nguồn KHDN dựa theo data có sẵn hoặc chủ động tìm kiếm nguồn KH ngoài. Chăm sóc, giữ quan hệ với khách hàng để có thể upsales, tăng doanh thu đối với khách hàng đã sử dụng sản phẩm dịch vụ của công ty.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Sẵn sàng đi công tác, làm thêm giờ

- Tôn trọng giờ giấc làm việc & deadline công việc

- Kỹ năng mềm , Telesale

- Có laptop

- Thành thạo Google Docs, Google Sheet, Google Slide

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập & Phúc lợi hấp dẫn

Thu nhập cạnh tranh, tăng trưởng không giới hạn:

Nhân viên chính thức : thu nhập : Từ 6 - 9 triệu tùy theo kinh nghiệm thâm niên trong công việc.

Lộ trình tăng lương/tăng level minh bạch, dựa trên số liệu, Performance Review 06 tháng/lần.

(Quyền lợi hiếm tại Việt Nam) ESOP = Employee Stock Ownership Plan: Chính sách khen thưởng dành cho những cá nhân có đóng góp xuất sắc cho công ty.

Hưởng đầy đủ các chính sách BHXH, BHYT, các phúc lợi khác theo đúng quy định của Luật lao động và các chế độ đãi ngộ của Công ty khi là nhân viên chính thức: 12 ngày nghỉ phép có lương/năm,. Đề cao Employee Well-being của từng thành viên: vô vàn hoạt động gắn kết nội bộ như Happy Hour Thứ 6 hàng tuần, TeamBuilding, Year End Party, (đặc biệt) phòng Gym on-site, bể bơi, thư viện đọc sách miễn phí nằm trong tổ hợp dịch vụ của khu văn phòng, v.v...

Cơ hội phát triển đột phá

Văn hóa học tập mạnh mẽ thông qua chuỗi hoạt động Onboarding-New-Builders. Hàng loạt series Monthly Learning, Sharing, Training, Mentoring hấp dẫn. Ngoài ra, Datacenters còn giúp mỗi cá nhân thỏa mãn và tối đa hóa nhu cầu ham học thông qua các event hợp tác, mời các chuyên gia có chuyên môn xuất sắc về đào tạo & đầu tư cho những cá nhân có tinh thần ham học hỏi tham gia các khóa đào tạo ngắn hạn nhằm nâng cao năng lực . Cơ hội làm việc cùng các Top talents xuất sắc và tài năng nhất của thế hệ 9X. Các lãnh đạo nòng cốt của Datacenters đều được đào tạo & học tập ở nước ngoài, đều có chứng chỉ quốc tế về chuyên môn - chuyên ngành của mình và từng đảm nhiệm những vị trí cấp cao trong những tập đoàn quốc tế - công ty đa quốc gia Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho tư nhân & doanh nghiệp.

Đội ngũ khởi nghiệp trẻ, nhiệt huyết, tham vọng và nhân văn. Tất cả đồng lòng tạo ra giá trị thực tế cho tư nhân & doanh nghiệp.

Môi trường an toàn, lành mạnh, drama-free

Tất cả nhân viên mới đều được học về CSE (bình đẳng giới, định kiến giới, xu hướng tính dục, v.v...) và văn hóa ứng xử nơi công sở (cách giao tiếp, teamwork, comment, feedback, v.v...) ngay từ khi onboard. Tôn trọng sự đa dạng, LGBTQ+ friendly, 100% restroom đều là Gender-Neutral WC.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & CÔNG NGHỆ DATA HUB (DATA HUB LLC)

