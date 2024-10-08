Tuyển Thực tập sinh BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 27/10/2024
Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tòa nhà Chứng khoán, số 1 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Hỗ trợ thực hiện các nghiên cứu về người dùng để hiểu rõ nhu cầu, hành vi và mong muốn của họ trên SmartAds. Tham gia thu thập và phân tích yêu cầu, xác định các vấn đề để đề xuất các giải pháp thiết kế phù hợp. Theo dõi các xu hướng thiết kế UI/UX mới nhất và hỗ trợ áp dụng vào công việc, đảm bảo các thiết kế cập nhật và phù hợp với xu hướng thị trường. Phối hợp phác thảo và thiết kế các wireframe, mockup và prototype cho các tính năng mới và cải tiến sản phẩm dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia. Hỗ trợ thiết kế giao diện người dùng (UI) trực quan, hấp dẫn và dễ sử dụng, đảm bảo tính nhất quán với thương hiệu SmartAds. Tham gia vào các thử nghiệm người dùng để đánh giá hiệu quả của thiết kế và hỗ trợ thu thập phản hồi cải tiến sản phẩm..
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm 3, năm 4 chuyên ngành Thiết kế đồ họa hoặc các ngành liên quan. Đam mê về thiết kế UI/UX, sẵn sàng học hỏi và làm việc trong môi trường sáng tạo. Có kiến thức cơ bản về các công cụ thiết kế (Figma, Adobe XD, Sketch, v.v.). Khả năng tư duy logic và phân tích vấn đề.
Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY Thì Được Hưởng Những Gì

Hỗ trợ đánh giá, xác nhận quá trình thực tập. Tham gia các hoạt động phong trào của Công ty Có cơ hội làm việc trong môi trường báo chí và truyền thông chuyên nghiệp. Nâng cao kỹ năng và kinh nghiệm thực chiến. Chưa hỗ trợ lương trong quá trình thực tập
Cách Thức Ứng Tuyển Tại BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

BÁO ĐIỆN TỬ VNEXPRESS.NET PROFIT500 TOP CÔNG TY

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 10, Tòa nhà FPT, Số 10 Phạm Văn Bạch, Cầu Giấy, Hà Nội

