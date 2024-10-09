Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH MIDOTA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 9, đường 29, Khu Dân cư van phúc, Hiệp Bình Phước, TP Thủ Đức, Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

-Tìm hiểu ý tưởng thiết kế hệ thống, cách thức làm việc cũng như vận hành dự án của khách hàng Nhật Bản

- Làm việc trực tiếp với khách hàng để làm rõ yêu cầu, lập kế hoạch dự án và quản lý tiến độ dự án

- Hỗ trợ khách hàng trong việc xác định các yêu cầu và đề xuất ý tưởng

- Chuyển các yêu cầu về kinh doanh và chất lượng, chức năng chi tiết từ khách hàng sang nhóm phát triển dự án

- Đảm bảo yêu cầu của khách hàng được hiểu đầy đủ, chính xác và truyền đạt cho nhóm phát triển thực hiện đúng với yêu cầu

- Làm việc trong các dự án theo quy trình của công ty

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Thành thạo tiếng Nhật, có bằng N3 trở lên , đọc hiểu tốt

- Có kiến thức tốt về công nghệ phát triển phần mềm: Front end hoặc Back end...

- Có kỹ năng quản lý dự án, tinh thần trách nhiệm cao trong công việc

- Giao tiếp tốt, có khả năng giải quyết vấn đề một cách linh hoạt

- Tư duy logic tốt và có thể làm việc dưới áp lực cao

- Có kinh nghiệm làm việc với khách hàng Nhật là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH MIDOTA Thì Được Hưởng Những Gì

Thực tập sinh được hưởng phụ cấp từ công ty Sau 3 tháng TTS sẽ được review lên nhân viên chính thức với nhiều chế độ tốt của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MIDOTA

