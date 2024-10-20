Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 148 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 1 Triệu
• Hỗ trợ dịch tài liệu
• Khảo sát các công việc cấp trên giao
• Các công việc liên quan đến tiếng Hàn, các công việc hành chính
• Hỗ trợ hồ sơ và các bộ phận khác theo hướng dẫn của quản lý
Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Sử dụng thành thạo word, excel,..
• Lịch làm việc linh động, tối thiểu 4h/ngày
• Thái độ chuyên nghiệp, nghiêm túc, chăm chỉ, cẩn thận
• Chủ động trong công việc.
• Hoàn thành tốt các công việc cấp trên giao
• Lịch làm việc linh động, tối thiểu 4h/ngày
• Thái độ chuyên nghiệp, nghiêm túc, chăm chỉ, cẩn thận
• Chủ động trong công việc.
• Hoàn thành tốt các công việc cấp trên giao
Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
• Hỗ trợ 1 triệu chi phí ăn uống và xăng xe
• Sếp thân thiện, môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội bức phá và hoàn thiện bản thân.
• Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi theo đúng tiêu chuẩn của Hàn Quốc.
• Sếp thân thiện, môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội bức phá và hoàn thiện bản thân.
• Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi theo đúng tiêu chuẩn của Hàn Quốc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Tin tức liên quan
-
Marketing Challengers 2025: Đường đua cho Marketer trẻ chính thức khởi động
Đóng góp bởi: CEO Tony Vũ
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI