Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 148 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh

• Hỗ trợ dịch tài liệu

• Khảo sát các công việc cấp trên giao

• Các công việc liên quan đến tiếng Hàn, các công việc hành chính

• Hỗ trợ hồ sơ và các bộ phận khác theo hướng dẫn của quản lý

Yêu Cầu Công Việc

• Sử dụng thành thạo word, excel,..

• Lịch làm việc linh động, tối thiểu 4h/ngày

• Thái độ chuyên nghiệp, nghiêm túc, chăm chỉ, cẩn thận

• Chủ động trong công việc.

• Hoàn thành tốt các công việc cấp trên giao

Quyền Lợi Được Hưởng Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

• Hỗ trợ 1 triệu chi phí ăn uống và xăng xe

• Sếp thân thiện, môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội bức phá và hoàn thiện bản thân.

• Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi theo đúng tiêu chuẩn của Hàn Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

