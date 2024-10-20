Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1 Triệu

CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/10/2024
CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Mức lương
Từ 1 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 148 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 1 Triệu

• Hỗ trợ dịch tài liệu
• Khảo sát các công việc cấp trên giao
• Các công việc liên quan đến tiếng Hàn, các công việc hành chính
• Hỗ trợ hồ sơ và các bộ phận khác theo hướng dẫn của quản lý

Với Mức Lương Từ 1 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Sử dụng thành thạo word, excel,..
• Lịch làm việc linh động, tối thiểu 4h/ngày
• Thái độ chuyên nghiệp, nghiêm túc, chăm chỉ, cẩn thận
• Chủ động trong công việc.
• Hoàn thành tốt các công việc cấp trên giao

Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

• Hỗ trợ 1 triệu chi phí ăn uống và xăng xe
• Sếp thân thiện, môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội bức phá và hoàn thiện bản thân.
• Được cung cấp đầy đủ các trang thiết bị, văn phòng làm việc hiện đại, tiện nghi theo đúng tiêu chuẩn của Hàn Quốc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

CÔNG TY TNHH GIT ACADEMY VIỆT NAM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 1,2,3,4 tòa Gold Future, số 148 Nguyễn Trãi, Thượng Đình, Thanh Xuân, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

