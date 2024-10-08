Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
- Hồ Chí Minh: Lô E2a
- 3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh, Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Phát triển các script Python để thu thập dữ liệu từ các nguồn khác nhau.
Phân tích và xử lý dữ liệu để rút ra các thông tin giá trị cho các dự án.
Hỗ trợ các nhóm trong việc áp dụng các mô hình AI cơ bản vào các dự án.
Tối ưu hóa quy trình xử lý dữ liệu để cải thiện hiệu suất và hiệu quả.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sinh viên năm 3,4 hiện đang học các ngành về: Khoa học Máy tính, Khoa học Dữ liệu, Trí tuệ Nhân tạo hoặc lĩnh vực liên quan.
Kiến thức và kỹ năng mạnh về lập trình Python.
Kinh nghiệm với các thư viện Python như Pandas, NumPy, BeautifulSoup, hoặc Scrapy.
Kiến thức về các mô hình học máy và ứng dụng thực tế của chúng.
Kinh nghiệm làm việc với dữ liệu, bao gồm việc thu thập, phân tích, và xử lý.
Hiểu biết cơ bản về Trí tuệ nhân tạo (AI) và các ứng dụng liên quan.
Kỹ năng tư duy logic và giải quyết vấn đề tốt.
Khả năng làm việc độc lập cũng như làm việc nhóm.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT Thì Được Hưởng Những Gì
Cơ hội tham gia dự án thực tế với các đối tác lớn.
Được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn và kỹ năng phần mềm, phát triển nghề nghiệp.
Có hỗ trợ dấu mộc thực tập.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
