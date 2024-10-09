Tuyển Thực tập sinh Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 205/37A Đường Phạm Văn Chiêu Phường 14 Quận Gò Vấp Tp Hồ Chí Minh, Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Lên ý tưởng và thiết kế các sản phẩm in ấn: Poster, Banner, Catalogue,... Sáng tạo nội dung hình ảnh và thiết kế ấn phẩm quảng cáo trên kệnh Social & Digital (Website, Facebook, Shopee, Lazada,...) như poster hình ảnh, banner; Biết sử dụng thiết bị chụp ảnh đơn giản là một lợi thế; Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Lên ý tưởng và thiết kế các sản phẩm in ấn: Poster, Banner, Catalogue,...

Sáng tạo nội dung hình ảnh và thiết kế ấn phẩm quảng cáo trên kệnh Social & Digital (Website, Facebook, Shopee, Lazada,...) như poster hình ảnh, banner;

Biết sử dụng thiết bị chụp ảnh đơn giản là một lợi thế;

Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ: Sinh viên năm cuối cao đẳng/ đại học hoặc mới ra trường, ưu tiên chuyên ngành Thiết kế, Mỹ thuật, Đồ họa; Kỹ năng phần mềm: Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Canva hoặc các phần mềm hỗ trợ thiết kế khác; Có tư duy sáng tạo, gu thẩm mỹ, có ngôn ngữ thiết kế hiện đại Tác phong nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao; Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản trong thời gian làm việc; Có laptop cá nhân; Làm được Full-time.

Trình độ: Sinh viên năm cuối cao đẳng/ đại học hoặc mới ra trường, ưu tiên chuyên ngành Thiết kế, Mỹ thuật, Đồ họa;

Kỹ năng phần mềm: Adobe illustrator, Adobe Photoshop, Canva hoặc các phần mềm hỗ trợ thiết kế khác;

Có tư duy sáng tạo, gu thẩm mỹ, có ngôn ngữ thiết kế hiện đại

Tác phong nhanh nhẹn, có trách nhiệm cao;

Không yêu cầu kinh nghiệm, sẽ được đào tạo bài bản trong thời gian làm việc;

Có laptop cá nhân;

Làm được Full-time.

Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 3 triệu; Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động; Hỗ trợ dấu mộc, chữ ký.

Lương cơ bản: 3 triệu;

Được làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động;

Hỗ trợ dấu mộc, chữ ký.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dược Phẩm Việt Dược

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin