Tuyển Thực tập sinh Công Ty Cổ Phần ATEN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 2 Triệu

Mức lương 0 - 2 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Anh Ngữ Aten - 16D Nguyễn Văn Giai, Đa Kao, Quận 1

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 0 - 2 Triệu

Tham gia lớp học và kết nối các thành viên trong lớp học. Nhiệt tình, quan tâm và chăm sóc đến từng học viên. Các nhiệm vụ khác theo sự phân công từ cấp trên.

Tham gia lớp học và kết nối các thành viên trong lớp học.

Nhiệt tình, quan tâm và chăm sóc đến từng học viên.

Các nhiệm vụ khác theo sự phân công từ cấp trên.

Với Mức Lương 0 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Không yêu cầu kinh nghiệm (sẽ được đào tạo về các kĩ năng chuyên môn)

- Tiếng Anh giao tiếp (để trao đổi với người nước ngoài)

- Linh hoạt, chủ động và nhiệt tình.

- Có laptop cá nhân

- Có thể đi làm luôn trực tiếp tại chi nhánh.

Tại Công Ty Cổ Phần ATEN Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ mộc thực tập, dữ liệu báo cáo và phụ cấp thực tập (từ 600k - 1tr/tháng + thưởng (tổng thu nhập: 2 - 3 triệu/tháng)).

- Làm việc trực tiếp với người lãnh đạo và điều hành cao nhất.

- Có cơ hội làm việc trong môi trường giáo dục Tiếng Anh, sử dụng tiếng Anh nhiều hơn.

- Cơ hội để trau dồi thêm khả năng Tiếng Anh (được tham gia trực tiếp lớp học)

- Được tiếp cận, trải nghiệm và trao đổi làm việc cùng tất cả các bộ phận trong chi nhánh.

- Môi trường trẻ, năng động, thân thiện và luôn phát triển .

- Làm việc tại công ty có hệ thống lớn, luôn phát triển với nhiều cơ hội thăng tiến bản thân lên vị trí cao hơn.

- Được đào tạo tỉ mỉ, được cầm tay chỉ việc và được hỗ trợ để hoàn thành mục tiêu.

- Được tham gia các hoạt động kết nối và chia sẻ, đào tạo cùng lãnh đạo của Doanh nghiệp và CEO hàng tuần.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần ATEN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin