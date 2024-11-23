Tuyển Chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chăm sóc khách hàng Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Đường Lê Duẩn, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 3 Triệu
Điều phối, hỗ trợ khách hàng trong quá trình khám.
Hỗ trợ các phòng ban liên quan thực hiện yêu cầu từ khách hàng.
Hỗ trợ các yêu cầu từ quản lý.
Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng xử lý tình huống nhanh
Nhanh nhẹn
Có thể làm việc dưới áp lực cao
Tiếng anh giao tiếp tốt
Kỹ năng quản lý công việc
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập
Trợ cấp thực tập 3.000.000 VNĐ/tháng
Có hỗ trợ dấu mộc.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
