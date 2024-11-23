Tuyển Chăm sóc khách hàng CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường Lê Duẩn, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Chăm sóc khách hàng Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Điều phối, hỗ trợ khách hàng trong quá trình khám.

Hỗ trợ các phòng ban liên quan thực hiện yêu cầu từ khách hàng.

Hỗ trợ các yêu cầu từ quản lý.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Khả năng giao tiếp tốt, có kỹ năng xử lý tình huống nhanh

Nhanh nhẹn

Có thể làm việc dưới áp lực cao

Tiếng anh giao tiếp tốt

Kỹ năng quản lý công việc

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

Có cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau 3 tháng thực tập

Trợ cấp thực tập 3.000.000 VNĐ/tháng

Có hỗ trợ dấu mộc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH DYM MEDICAL CENTER VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin