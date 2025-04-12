Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM) làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 14 - 16 Triệu

Mức lương 14 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: Đường Hữu Nghị, KĐT Vsip, Phù Chẩn, Từ Sơn, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương 14 - 16 Triệu

Phụ trách xử lý hồ sơ khi khai báo hải quan (kiểm tra và đóng dấu hồ sơ, kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu,...).

Làm hợp đồng nhập khẩu.

Liên hệ báo giá cho các dự án chào thầu.

Hỗ trợ công việc mua sản phẩm, hàng hóa, vật tư công trình khi cần thiết.

Với Mức Lương 14 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp cao đẳng trở lên.

Thành thạo tiếng Trung.

Kinh nghiệm từ 1 năm vị trí mua hàng, xuất nhập khẩu.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập upto 16 triệu hoặc thỏa thuận theo năng lực.

Được đào tạo.

Nghỉ Lễ, Tết theo quy định của Nhà nước.

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN.

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Thưởng lương tháng 13, thưởng cuối năm, các ngày lễ tết…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM)

