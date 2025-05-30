Tuyển Tiếng Trung Công Ty TNHH Cayi Technology Việt Nam làm việc tại Bắc Ninh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bắc Ninh: KCN Yên Phong IIC, Yên Phong, Thành phố Bắc Ninh

Mô Tả Công Việc Tiếng Trung Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện các hoạt động nhằm duy trì môi trường làm việc tích cực, hạn chế tranh chấp lao động.

Làm cầu nối giữa người lao động và ban lãnh đạo.

Theo dõi và cập nhật các quy định pháp luật liên quan đến lao động, BHXH, công đoàn... và đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ .

Tham gia xử lý các trường hợp vi phạm kỷ luật, nghỉ việc trái phép, tranh chấp lao động...

Tham gia xây dựng, rà soát và cập nhật nội quy lao động, quy chế thưởng phạt, các chính sách nhân sự liên quan.

Hỗ trợ hoạt động của Công đoàn cơ sở.

Tổ chức đào tạo, truyền thông về quy định, nội quy, đạo đức nghề nghiệp cho người lao động.

Ghi nhận phản hồi và giải quyết các thắc mắc, khiếu nại nội bộ.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành Luật, Quản trị nhân sự, Kinh tế lao động hoặc các ngành liên quan.

Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên trong các doanh nghiệp sản xuất hoặc có quy mô lớn.

Am hiểu Luật Lao động, Luật BHXH, Luật Công đoàn và các quy định pháp luật liên quan.

Hiểu biết về quy trình xử lý kỷ luật, tranh chấp lao động.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và xử lý tình huống .

Kỹ năng viết báo cáo, lập biên bản, hồ sơ xử lý kỷ luật.

Kỹ năng đào tạo, truyền thông nội bộ.

Tại Công Ty TNHH Cayi Technology Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội phát triển nghề nghiệp và thăng tiến.

Được tham gia các chương trình đào tạo, nâng cao nghiệp vụ.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Các chế độ phúc lợi khác theo quy định của công ty (nếu có).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Cayi Technology Việt Nam

